КИУ предупредил о возможной фальсификации выборов в Днепре

Низкая явка на выборах городского главы в Днепре может привести к тому, что результаты народного волеизъявления могут быть сфальсифицированы.

Об этом заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев, призвав людей идти на голосование. По его словам, избирательные участки в городе работают в штатном режиме и обеспечены всеми необходимыми индивидуальными и групповыми средствами защиты.

"Вы должны понимать, чем ниже явка, чем больше ваша пассивность, тем больше вероятность того, что различные схемы манипуляций или фальсификации могут сработать на этих выборах", – подчеркнул Жолудев.

Также председатель правления КИУ рассказал о нарушениях во время голосования.

"Наблюдателями Комитета избирателей Украины зафиксировано не менее 6 случаев фотографирования избирательных бюллетеней избирателями в городе Днепр. Есть один зафиксированный случай, когда избиратель просто явился на избирательный участок и после голосования требовал денег за голосование за определенного кандидата, потому что ему обещали. Есть опасения и относительно телеграмм-каналов и вайбер-групп, которые уже насчитывают более 25 000 участников. Если все эти люди, которым обещали через эти каналы по 1,5 тыс грн за определенного кандидата, реализуют такую возможность, это будет вопиющая ситуация, которая существенно повлияет на результат", – выразил обеспокоенность эксперт.

По информации из избирательных комиссий, явка по состоянию на 14:00 в Днепре составляет 16%.