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Кума Путина "закроют"? Медведчуку предрекли фатальное будущее

6.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский может при помощи нового Генерального прокурора и СБУ посадить за решетку пророссийского политика, кума главы Кремля Виктора Медведчука.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил народный депутат Егор Соболев.

"Генпрокурор и глава СБУ обязаны довести дело об государственной измене до конца. Ведь очевидно, что Медведчук много лет служит не нашему государству. И он должен быть не вице-спикером Верховной Рады, он должен быть подсудимым в украинском суду. И это будет большая польза для украинского общества", – отметил политик.

Новости
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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Оппозиционная платформа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в день выборов заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом якобы "уничтожило" экономику Украины.

  • Также Виктор Медведчук заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах, где у них общее видение.

  • При этом президент России Владимир Путин заявил, что не знает деталей плана украинского политика-оппозиционера Виктора Медведчука касательно автономии Донбасса.

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Персоны
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Егор Соболев
Место
Украина
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ДАВНО ПОРА !
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