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Кто станет премьером и министром обороны: в "Слуге народа" приоткрыли карты

7.6т Читать материал на украинском

В "Слуге народа" рассматривают несколько кандидатур на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии Давид Арахамия. Также он подчеркнул, что в политсиле уже работают над проектом коалиционного соглашения, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"На премьера сейчас есть три-четыре кандидата, чего до этого не было. Юлии Тимошенко там нет и Палицы (экс-главы Одесской облгосадминистрации) там нет", – сказал он журналистам в штабе партии.

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На это журналист предложил Арахамии ряд фамилий: секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Арахамия ответил: "Что-то типа людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках".

Кандидат в нардепы также отказался назвать фамилию кандидата в министры обороны, отметив, что "это гражданский человек". Он допустил, что уже после 10 августа, после обучения, депутаты приступят к работе.

Кабинет министров

Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия сообщил, что после оглашения результатов выборов в Верховную Раду "Слуга народа" отправит своих народных депутатов на обучение. По его словам, речь идет о специальной школе парламентария.

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Тег
Партия "Слуга народа"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не кажи " гоп"...
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