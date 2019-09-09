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10 сентября • обновлено в 06:51
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"Кто доверит мне самолет с бомбой?" Савченко пожаловалась на проблемы

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Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко пожаловалась, что человеку с судимостью тяжело найти работу в Украине.

Об этом она в заявила эфире NEWSONE. По словам бывшей летчицы, пока она живет за счет своей последний зарплаты нардепа (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому, я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души", – сказала Савченко.

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Надежда Савченко

Надежда Савченко

ДС

Женщина уточнила, что попробует пройти медицинскую комиссию, необходимую летчикам.

"Кто же меня с моими статьями, суд по которым еще не доказано, возьмет меня снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит мне самолет? А тем более с бомбой.

А если серьезно, для летчика нужно иметь соответствующие состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать", – добавила она.

Напомним, что Надежда Савченко на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент. Свое поражение она объяснила грязными технологиями.

Как писал OBOZREVATEL, недавно сестра бывшего народного депутата Надежды Савченко Вера пообещала "перебить селезенку" экс-министру транспорта Евгению Червоненко.

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Тема
Работа в Украине
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
политика видео работа
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Santi Amonito
Santi Amonito
Не зря ведь приперлась шельма меченая на мертветчуковый канал - к своему "спасителю". Но даже он с ней связываться не захотел после ее диких террористических выходок и с "козьими тропами" лугандонии тоже. Надо было тебе, гадюша, не бегать по Раде с двумя гранатами и стволом под юбкой, но заранее озадачится с такой кармой о своем будущем. Ишь штурвалом покрутить вздумала - из нее такой пилот, как из Промакашки гинеколог. Ну, а для удовлетворения своей потребности в "физической работе" лучше бы ты осталась на педерасее - таежный лесоповал - как раз то, что твоя "душонка" желает.
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Nikola Igor
Nikola Igor
Надюша!!! Возвращайся работать в службу "Секс по телефону" это твоё. Или .издуй мети улицы, там контакт с людьми минимальный.
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Кор Павел
Кор Павел
И это ждёт всех военных "героев" украины
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