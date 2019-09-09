"Кто доверит мне самолет с бомбой?" Савченко пожаловалась на проблемы

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко пожаловалась, что человеку с судимостью тяжело найти работу в Украине.

Об этом она в заявила эфире NEWSONE. По словам бывшей летчицы, пока она живет за счет своей последний зарплаты нардепа (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому, я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души", – сказала Савченко.

Надежда Савченко ДС

Женщина уточнила, что попробует пройти медицинскую комиссию, необходимую летчикам.

"Кто же меня с моими статьями, суд по которым еще не доказано, возьмет меня снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит мне самолет? А тем более с бомбой.

А если серьезно, для летчика нужно иметь соответствующие состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать", – добавила она.

Напомним, что Надежда Савченко на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент. Свое поражение она объяснила грязными технологиями.

Как писал OBOZREVATEL, недавно сестра бывшего народного депутата Надежды Савченко Вера пообещала "перебить селезенку" экс-министру транспорта Евгению Червоненко.

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