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21 ноября • обновлено в 13:34
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КСУ завернул важный закон Зеленского: что не устроило

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Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады .

Об этом в четверг, 21 ноября сообщает пресс-служба КСУ.

Отметим, что документом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие Верховной Раде выбирать своих уполномоченных, которые следили б за исполнением законов в определенных сферах. Статус этих уполномоченных должен был определяться специальным законом.

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Однако, КСУ посчитал, что расширение полномочий Рады являтеся необоснованным. Согласно выводу суда, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий Омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.

"Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля над соблюдением Конституции Украины, что противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", – говорится в заключении.

Заключение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №1016 как безотлагательный.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Конституционный суд Украины Верховная Рада Украины законопроект
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Путин, прекрати.. Хватит клоуну шептать неконституционные законы.. Хватит..
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