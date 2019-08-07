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"Крым вернется в Украину!" Зеленский выступил с заявлением в Турции

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства.

Соответствующие слова прозвучали во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции 7 августа (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники", – сказал президент.

Также он поблагодарил украинскую общину в Турции за поддержку государства и помощь в оздоровлении украинских детей на курортах.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он пробудет там два дня. В Стамбуле президент встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Турция
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Який он дурень.... Свидомые... Как же вас угораздило, его выбрать в президенты????
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Он точно знает карл))))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а еще настанет день и кончится война. настанет день и отменят неприкосновенность депутатов. я точно знаю))
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