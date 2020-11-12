Криклия и посла Украины не пустили на встречу с премьером Казахстана из-за фальшивых ПЦР-тестов – источник

Министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского якобы не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивых тестов на COVID-19.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Отметим, что официальных комментариев касательно этой информации пока нет.

Встреча украинских чиновников с казахстанским премьером должна была состояться в четверг, 12 ноября.

Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Республики Казахстан, как сообщил источник, у всех контактирующих с Маминым лиц должен быть при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Криклий и Врублевский на встречу приехали якобы с поддельными результатами анализов.

По данным источника в Комитете национальной безопасности Казахстана, то, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина.

В итоге Криклия и Врублевского на встречу с премьером не пустили. Возможно, после подобного международного скандала украинский министр должен задуматься об отставке.

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