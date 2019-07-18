"Кремль наступает!" Сенченко ответил на выпад Путина с паспортами для Донбасса

Препятствием для указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства всеми жителями Донбасса мог бы стать Закон Украины "Об урегулировании вопросов гражданства", концепцию которого давно предлагает партия "Сила права".

Об этом написал глава политсилы Андрей Сенченко на своей странице в Facebook, напомнив, что Кремль развивает наступление на Украину.

Он объяснил, что суть предложенного закона в том, что в Украине будет допустимо двойное гражданство, кроме гражданства государства-агрессора.

Андрей Сенченко Facebook Андрея Сенченка

"Гражданин Украины, при наличии любого второго гражданства, не имеет права быть депутатом, государственным служащим, судьей или сотрудником правоохранительных органов", – отметил Сенченко.

Также, по его словам, сохранение гражданства РФ, полученного до 20 февраля 2014 года в качестве второго, на период вооруженной агрессии России против Украины будет предусматривать приостановление избирательных прав. Политик добавил, что получение второго российского гражданства в это время будет обусловливать уголовную ответственность, а также приостановление избирательных прав.

"Граждане Украины, вынужденно получившие на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя незаконный документ под названием "паспорт гражданина Российской Федерации", освобождаются от ответственности, предусмотренной п. 4, как жертвы российской оккупации", – прокомментировал Сенченко.

Как отметил глава "Силы права", принятие такого рода закона постоянно забалтывается и блокируется "политиками, у которых в заднем кармане лежит запасной паспорт".

"К сожалению, судя по спискам партий, которые рвутся к власти, перспектив такого решения важной проблемы немного. Страна против путинской агрессии по-прежнему беззащитна", – подытожил он.

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