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14 сентября • обновлено в 11:56
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"Украина хотела быть с Россией": Кравчук ошарашил скандальным заявлением о независимости

1.1т Читать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что после распада СССР в 1991 году украинцы на референдуме якобы голосовали за союз с Россией.

В интервью Bihus.info он подчеркнул, что люди якобы верили в то, что независимость будет возможна без отделения от России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией", – сказал Кравчук.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скриншот видео

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Он добавил, что украинцы якобы думали, что принятие Акта о независимости будет гарантировать ее широту только в экономической и социальной сферах жизни страны.

"То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве", – резюмировал первый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук поддержал упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.

Также Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Независимость Украины от России так же невозможна, как независимость луны от земли.
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