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29 мая • обновлено в 14:37
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Павел Капко
Павел Капко
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Коронавирусный “коллапс” в Харьковской области: кому выгодна истерика?

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Пока в СМИ разгоняется истерика о мнимой катастрофе в регионе, глава местной ОГА Алексей Кучер первым в Украине инициировал выделение дополнительных 10 тысяч гривен медикам, заболевшим коронавирусом

Сегодня на сессии облсовета в Харькове депутаты поддержали инициативу главы ОГА выделить медикам, заболевшим короной дополнительные 10 тысяч гривен на поддержку и лечение. Это решение особенно показательно на фоне истерики, которая разворачивается вокруг ситуации с вирусом в регионе. Раскручивается скандал в том числе и центральными СМИ.

Информация, которая звучит, действительно, пугает : денег нет, средств защиты нет, врачи все болеют либо увольняются, половина области – на больничных койках. Самая пугающая ситуация якобы сложилась в областной инфекционной больнице, где одной медсестре приходится ухаживать за 50 больными.

Вал истерики так велик, что становится ясно – не так сложна ситуация с коронавирусом, как ее хотят искусственно накрутить. И без политики здесь не обошлось – оппоненты главы ОГА Алексея Кучера, используя пандемию, полным ходом ведут подготовку к выборам, не брезгуя ничем.

Ситуация с короной в стране и мире – крайне напряженная. Медики падают с ног не только у нас – вспомните шокирующие кадры измученных врачей в Китае или Италии.

Это передовая, где без жертв, увы, не обойтись. Еще яркие примеры уже у нас – на Винничине и Киевщине, где из-за провала работы местных чиновников заболело столько медиков, что пришлось закрыть некоторые опорные больницы по борьбе с коронавирусом. При этом, сам глава Винницкой ОГА Владислав Скальский обвинил врачей, мол они сами виноваты, что заразились.

Такая ли ситуация сейчас в Харьковской области? Лучший ответ – на языке цифр, а не эмоций. И вот что они говорят.

Население области – 2, 6 миллионов человек. По состоянию на сегодня – заболевших короной – 983, из них 348 выздоровели. В Черновцах, к примеру, 3201 заболевший на 900 тысяч населения. В Ивано-Франковске 1339 на 1, 3 миллиона, на Закарпатье – 1124 случая на 1, 2 млн. населения. То есть ситуация в Харьковской области – отнюдь не самая критичная, и регион – вовсе не на передовой борьбы с вирусом.

Это подтверждают и показатели для введения адаптивного карантина.

В области он составляет 4, 29 заболевших на 100 тысяч населения. В Киеве и области этот показатель выше более, чем в два раза.

В западных регионах ситуация в разы хуже: на Волыни – 16, 49 на 100 тысяч, в Ровно – 24, 90, в Черновцах – 39, 83 заболевших.

Есть данные и по уровню заболеваемости среди медработников. Всего в области зафиксировано 215 случаев. Из них 100 сотрудников уже выздоровели. При этом по факту многие из них не медицинские работники, а технические сотрудники больниц – водители, диспетчеры, лифтеры, уборщицы…

Сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы, ставшей базовой для приема больных, вирус тоже не обошел стороной. Из 245 медиков заболели 27, в том числе главврач и начмед. По состоянию на сегодня девять из них уже здоровы.

То есть по факту работать есть кому: на 227 фактических сотрудников больницы приходится не более 200 больных, а это максимальная загрузка медучреждения.

Удивительно, но в СМИ при этом фигурирует информация о 4 медсестрах на всю больницу. Так ли это? И где в таком случае остальные? Что скрывает или недоговаривает руководство больницы? Вопрос открытый.

Точно также удивляет и нервозность вокруг количества средств индивидуальной защиты и денег на лекарства для инфекционной больницы.

Понимая, что она основной форпост в борьбе с вирусом, ресурсов на инфекционку местные власти не жалели. В апреле – мае больница получила 52 тысячи масок, 13, 5 тысяч респираторов, 2450 защитных комбинезонов и медицинских костюмов, 465 тысяч медицинских перчаток, 600 защитных очков.

Были и финансовые вложения: за период борьбы с коронавирусом больница получила 18 миллионов гривен. Восемь – от благотворителей и десять- из государственного и областного бюджетов.

Средства в том числе должны были направляться на закупку лекарств, однако по факту на счетах больницы зависали средства, а родственники пациентов жаловались, что покупают все за свой счет, вплоть до мусорных пакетов.

Почему так произошло – настойчивый вопрос к руководителю больницы, но он слег с вирусом. Однако комиссия Минздрава, созданная по данному вопросу, сделала положительный вывод, не найдя в ситуации управленческих сбоев со стороны администрации.

Кстати, обещанные надбавки за работу с коронавирусом медикам инфекционки, как и скорой помощи, в Харьковской области выплатили – более чем 4, 5 миллиона гривен на область. Некоторые из врачей получили по 38 тысяч за работу с коронавирусными пациентами в апреле.

Более того – Харьковская область стала первой и пока единственной в Украине, где губернатор Алексей Кучер на сессии облсовета инициировал выделение дополнительных средств из областного бюджета на выплаты медикам, заболевшим коронавирусом. Речь идет о помощи в размере 10 тысяч гривен на поддержку и лечение.

Ну и еще немного статистики. По состоянию на 22 мая охват тестирования в Харьковской области составил 13, 67 на 100 тысяч населения, загруженность коек – меньше 3%. В целом по стране эти показатели гораздо выше: тестируют 17, 46 больных на 100 тысяч, а занято коек – 11, 91 заболевшими на 100 тыс.

В соседних с Харьковской областях, к слову, эти показатели намного хуже. И по состоянию на 22 мая ни Луганская, ни Донецкая, ни Полтавская и Днепропетровская области, не были готовы к выходу из карантина. В отличие от Харьковской.

Откуда в таком случае массовая истерика, в которую оказался втянутым и глава ОГА Алексей Кучер, пытающийся донести более трезвую информацию до общественности?

Очевидно, ситуация с вирусом непростая. Однако судя по цифрам, в Харьковской области она накалена искусственно. И единственное объяснение – это предшествующие местные выборы, готовясь к которым политические оппоненты Кучера создают истерику в обществе и запугивают людей коронавирусом.

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Автор
Павел Капко Павел Капко
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
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