Корниенко заявил о победе "Слуги народа" в областных и райсоветах

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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  • В партии президента провели параллельный подсчет на 49% участков

  • Наибольшая поддержка "слуг" – в облсоветах (20%)

  • Наименьшая – в ОТУ (15%)

Александр Корниенко озвучил статистику Слуги народа на выборах в областные и районные советы

Пропрезидентская партия "Слуга народа" одерживает первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины.

Об этом 26 октября на брифинге заявил глава политсилы Александр Корниенко. По его словам, статистика базируется на итогах параллельного подсчета "Слуги народа" на 49% избирательных участков.

Корниенко отметил, что предварительные результаты его партии выглядят следующим образом:

  • Областные советы – 20%.

  • Районные советы – 17%.

  • Главы объединенных территориальных общин – 146, либо же 15% (информация из 17 областей, где уже прошел подсчет голосов).

Кроме того, Корниенко отдельно выделил победу по параллельному подсчету кандидата от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область) – Анатолий Гунько опережает лидера РПЛ Олега Ляшко примерно на 1 400 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • партия "Слуга народа" в Киеве набрала чуть больше 10% голосов (данные экзитполов) и фактически провалила избирательную кампанию. Однако минимальный барьер "слуги" преодолели, и в Киевсовете уже вскоре появится своя небольшая пропрезидентская фракция.

  • Среди кандидатов есть известные юристы, помощники нардепов, а еще – 23-летние сотрудницы ресторанов, студентки и 28-летний победитель гостендеров на 926 млн грн.

  • А в Константиновке на Донбассе "Слуга народа", "Оппоблок" и "Наш край" набрали большинство голосов и создали коалицию "Константиновка – наш дом".

  • Ранее ячейка партии "Слуга народа" в Бердянске (Запорожская область) накануне местных выборов также объявила, что объединится с политсилой "За майбутнє" и "Оппозиционным блоком".

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