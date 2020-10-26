Корниенко заявил о победе "Слуги народа" в областных и райсоветах
В партии президента провели параллельный подсчет на 49% участков
Наибольшая поддержка "слуг" – в облсоветах (20%)
Наименьшая – в ОТУ (15%)
Пропрезидентская партия "Слуга народа" одерживает первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины.
Об этом 26 октября на брифинге заявил глава политсилы Александр Корниенко. По его словам, статистика базируется на итогах параллельного подсчета "Слуги народа" на 49% избирательных участков.
Корниенко отметил, что предварительные результаты его партии выглядят следующим образом:
Областные советы – 20%.
Районные советы – 17%.
Главы объединенных территориальных общин – 146, либо же 15% (информация из 17 областей, где уже прошел подсчет голосов).
Кроме того, Корниенко отдельно выделил победу по параллельному подсчету кандидата от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область) – Анатолий Гунько опережает лидера РПЛ Олега Ляшко примерно на 1 400 голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
партия "Слуга народа" в Киеве набрала чуть больше 10% голосов (данные экзитполов) и фактически провалила избирательную кампанию. Однако минимальный барьер "слуги" преодолели, и в Киевсовете уже вскоре появится своя небольшая пропрезидентская фракция.
Среди кандидатов есть известные юристы, помощники нардепов, а еще – 23-летние сотрудницы ресторанов, студентки и 28-летний победитель гостендеров на 926 млн грн.
А в Константиновке на Донбассе "Слуга народа", "Оппоблок" и "Наш край" набрали большинство голосов и создали коалицию "Константиновка – наш дом".
Ранее ячейка партии "Слуга народа" в Бердянске (Запорожская область) накануне местных выборов также объявила, что объединится с политсилой "За майбутнє" и "Оппозиционным блоком".