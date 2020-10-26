Корниенко заявил о победе "Слуги народа" в областных и райсоветах

Пропрезидентская партия "Слуга народа" одерживает первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины.

Об этом 26 октября на брифинге заявил глава политсилы Александр Корниенко. По его словам, статистика базируется на итогах параллельного подсчета "Слуги народа" на 49% избирательных участков.

Корниенко отметил, что предварительные результаты его партии выглядят следующим образом:

Областные советы – 20%.

Районные советы – 17%.

Главы объединенных территориальных общин – 146, либо же 15% (информация из 17 областей, где уже прошел подсчет голосов).

Кроме того, Корниенко отдельно выделил победу по параллельному подсчету кандидата от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область) – Анатолий Гунько опережает лидера РПЛ Олега Ляшко примерно на 1 400 голосов.

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