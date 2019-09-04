Страна Зеленского: как президент хочет перекроить Конституцию

Президент Владимир Зеленский переписывает Конституцию Украины. Уже в первые дни работы парламента 9-го созыва глава государства внес с десяток предложений по изменению Основного Закона. Речь идет как о сокращении количества нардепов и снятии неприкосновенности, так и о непрямой попытке монополизировать власть.

В чем суть изменений и о чем важно знать — разбирался OBOZREVATEL.

Без неприкосновенности

Одно из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского — сделать народных депутатов равными перед законом. Об этом он говорил регулярно — как в период избирательной кампании, так и уже после победы.

Что говорят: "Вступая в должность президента, я отмечал: наша национальная идея — объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет — отмена депутатской неприкосновенности".

В чем суть: Ст. 80 Конституции Украины ранее звучала так: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

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После подписания принятого нардепами закона Зеленским, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за работу в Раде. Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Плюсы и риски:

Народные депутаты равны перед законом. Если ранее нужно было проходить специальную процедуру: подавать обращение Генерального прокурора о снятии неприкосновенности, отдельно его голосовать и так далее. То сейчас народные избранники по своему статусу будут равны рядовым украинцам;

При этом полная отмена неприкосновенности может быть основой для возможного преследования нардепов. К примеру, за отказ голосовать за нужные законопроекты. По этому вопросу есть несколько мнений;

К примеру, ранее народный депутат от “Слуги народа” Роксолана Пидласа аргументировала угрозы таким образом: “Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах”, — подчеркнула она в комментарии OBOZREVATEL.

Ее коллега, нардеп Богдан Яременко также говорил, что есть проблемы с общим пониманием закона у некоторых нардепов: "Сомнения есть не в том, чтобы не голосовать за это, а за последствия. Что принятие этого решения может создать возможность для нечестных, скажем так, правоохранителей влиять на депутатов", — заявил политик.

Интересна позиция и главы организации ОПОРА Ольги Айвазовской: "Представьте, что через демократический институт выборов приходит к власти партия, которая не имеет никакого интереса продвигать верховенство права, уважать меньшинство." Красные папочки "будут лежать на каждого для содержания на коротком поводке. Лучше же иметь зашкваренных, но послушных депутатов, чем самодостаточных политиков, которые действительно представляют весь народ, а не обслуживают интересы третьих сторон".

У народа появилась власть?

29 августа в парламенте зарегистрирован проект закона 1015, авторства Владимира Зеленского. Его народные избранники проголосовали на заседании 3 сентября.

В чем суть: Он предусматривает внесения в Конституцию Украины, а именно в статью 93, которая четко прописывает, кто имеет право предлагать законопроекты. Речь идет о том, чтобы дать право "народу" вносить проекты на рассмотрения Верховной Рады.

Идея в пояснительной записке аргументируется так: "Принятие и утверждение законопроекта в представленной редакции обеспечит системность, полноту, четкость и непротиворечивость конституционного регулирования общественных отношений".

Что говорят: В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко пояснил, что законопроект вносит лишь изменения в Конституцию, но конкретно не прописывает механизм. Там будет отдельно указано, что и как пройдет регистрацию в парламенте. Также Корниенко подчеркнул, что может быть использован подход с электронным сбором подписей за тот или иной проект закона.

Отдельные нюансы будущего народовластия украинцев OBOZREVATEL рассказал и народный депутат от СН Николай Стефанчук. "Это не означает, что один человек будет субъектом законодательной инициативы. Проведем глубокий анализ, чтобы выделить то минимальное количество украинцев, которые станут субъектом".

Плюсы и риски:

Один из главных минусов идеи с народовластием — отсутствие понимания как и зачем это будет работать. Пока точно неизвестно, как именно "народ" будет вносить законопроекты. "Слуги народа" обещают в ближайшее время внести более детальный проект закона.

Логично предположить, что каждый украинец не получит право подавать законы. Ведь в таком случае за неделю в парламенте наберется сотни тысяч различных идей. Это в момент парализует работу парламента.

Возможно, право инициативы получат те законопроекты, которые наберут определенное количество подписей, или будут поддержаны общественными организациями. Об этом в том числе говорят и народные депутаты.

ГБР и НАБУ под властью Зе

Верховная Рада 3 сентября приняла закон, который даст возможность президенту самостоятельно назначать глав двух ключевых правоохранительных ведомств и создавать независимые регуляторы. Сейчас решение нардепов должен утвердить Конституционный суд.

При этом, "Оппозиционная платформа — За жизнь" не голосовала за документ. Почти все представители "Европейской солидарности" выступили против, а нардепы от "Голоса" воздержались, как и большинство парламентской группы "За майбутнє".

В чем суть: Авторы нынешнего закона про НАБУ (от 14 октября 2014 года) исходили из концепции независимости этого органа, который стоит над всеми властными фигурами. Ведь главная цель НАБУ — расследование особо крупных коррупционных схем — на уровне народных депутатов, министров и даже президента. Аналогичная ситуация в целом и с Государственным бюро расследований.

Владимир Зеленский

Руководителей этих ведомств назначает президент, но после специальной процедуры. НАБУ — кандидатуру руководителя подбирает специальная конкурсная комиссия — в ее состав входят представители Верховной Рады, правительства и президента. После отбора президенту на собеседование предлагается 2-3 кандидатуры, из которых он и выбирает будущего директора.

По ГБР — кандидатура подается к президенту после подачи премьер-министра, исходя из результатов отбора специальной конкурсной комиссии. Это сделано для того, чтобы будущие главы ведомств были независимыми.

В принятых Верховной Радой изменениях, функции самостоятельного назначения глав НАБУ и ГБР передается президенту.

Плюсы и риски:

При всех антикоррупционных проблемах, именно благодаря сложной системе отбора удавалось сохранить их относительную независимость. Это было одним из основных условий как международных партнеров, так и антикоррупционного общественного сектора.

Сейчас же ситуация в Украине может измениться, причем “под соусом” передачи президенту реальных полномочий управления страной. Если глава государства получит право самостоятельно назначать руководителей НАБУ и ГБР, то их существование полностью теряет какой-либо смысл. Ведь эти органы даже логически не смогут работать против президента или его окружения, в случае нарушения ими законов.

К слову, аналогичные инициативы продвигают и по регуляторным службам, а также Национальным банком Украины.

Нардепов станет меньше

Народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.

В чем суть: Сейчас в парламенте 450 депутатских мест. Эта норма закреплена в Конституции. В случае подписания документа Радой будут внесены изменения в ст. 76 и 77 Конституции. Уже со следующего созыва количество нардепов могут уменьшить с 450 до 300. Во время голосования возможный будущий состав уже окрестили "300 спартанцев".

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком".

В ст. 77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Что говорят: Уменьшение количества нардепов OBOZREVATEL прокомментировал народный депутат от “Слуги народа” Николай Стефанчук. По его словам, президент исходил из формулы “один нардеп — представляет примерно 150 тысяч украинцев”.

“Когда нас было 52 миллиона, то в Раде было 450 депутатов. Сейчас, к сожалению, население в Украине уменьшилось. Мы выходили с средней квоты представительства народного депутата на количество населения. Определив пропорцию, наши специалисты назвали цифру в 300 человек. По моему мнению, это логичная цифра. Более того, сокращение нардепов уменьшит нагрузку на украинский бюджет”.

Плюсы и риски:

Действительно, сокращение количества нардепов уменьшит расходы бюджета. К примеру, за первые полгода 2019 года на зарплаты народным избранникам ушло 470 миллионов гривен.

С другой стороны, в Украине не было официальной переписи населения с 2001 года. Поэтому сказать точно, сколько в стране живет украинцев невозможно. Тем более, учитывая аннексию Крыма, войну на Донбассе и трудовую миграцию.

Лишение мандата за прогулы

Один из первых законопроектов Зеленского — лишение мандата за неперсональное голосование, а также систематические прогулы. Это серьезная проблема для украинского парламента, ведь часто нардепы голосуют за своих коллег, которые попросту прогуливают рабочие заседания.

Организация “Чесно” по итогам работы Рады 8-го созыва составила целый рейтинг народных избранников, чаще всего нарушающих закон неперсональным голосованием. Его возглавил внефракционный нардеп-мажоритарщик Антон Яценко, который 127 раз нажимал кнопки за своих коллег. Далее в рейтинге идут экс-нардеп от БПП Андрей Шинькович, экс-нардеп от “Народного фронта” Андрей Иванчук и другие.

В чем суть: Парламент проголосовал за законопроект 1027, авторства Владимира Зеленского. Текст дополнен и другими причинами, которые становятся основой для лишения депутатского мандата:

Кнопкодавство — неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы — отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Что говорят: Перед голосованием в партии “Слуга народа” очень позитивно отзывались об идеи побороть недобросовестную тенденцию. К примеру, народный депутат Марина Бардина поясняет, не все депутаты добросовестно относятся к своим обязанностям, а поэтому имеем блокировки работы комитетов, пустой сессионный зал и режим "пианино" во время голосований.

“Пора повзрослеть украинскому депутату и ответственно относиться к своей работе. Представьте, если бы учитель прогуливал свои уроки или водитель автобуса ездил по рандомному маршруту — их бы уволили. То почему депутаты продолжают работать, не выполняя законодательство?” — рассказала OBOZREVATEL Бардина.

Ее коллега по парламенту, замглавы фракции СН Дмитрий Соломчук считает, что самое эффективное оружие против недобросовестных нардепов — лишение мандата. Никакие штрафы тут не помогут.

"Эффективнее забирать мандат. Вряд ли кто-то захочет отдавать его из-за другого депутата. Те народные избранники, которые привыкли прогуливать и кнопкодавить — обычно не бедные и штраф для них нипочем, а вот потерять мандат они боятся. Это заставит их запомнить свое рабочее место в Раде и работать там", — пояснил он OBOZREVATEL.

Выводы:

Владимир Зеленский в первые дни работы нового парламента решил начать с выполнения своих обещаний. Он практически отменил депутатскую неприкосновенность, сделал шаг к сокращению количества нардепов, реальным наказаниям за прогулы и кнопкодавству;

Несмотря на очевидный позитив от этих решений, часть из наработок Зеленского вызывает опасение. Речь идет о попытке монополизировать власть — взять под свое крыло назначение глав регуляторных органов, НАБУ и ГБР.

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