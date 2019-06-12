"Конституция будет изменена!" У Зеленского рассказали, что вынесут на референдум

В команде президента Владимира Зеленского намерены изменить Конституцию Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украины" рассказал представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии. Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", – заявил он.

Стефанчук отметил, что первые изменения основного закона Украины коснуться раздела о правах и свободах граждан.

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", – пояснил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником и представителем в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Ранее Стефанчук заявил, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.

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