"Конец эпохи бедности? Наоборот!" У Порошенко упрекнули Зеленского за высокие зарплаты чиновников

Народный депутат из парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что конец эпохи бедности пришел не для всех украинцев, как обещал Владимир Зеленский, а для министров, руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады он напомнил о безумных премиях и надбавках, которые насчитали себе топ-чиновники.

"Накануне Нового Года сотни тысяч гривен премий себе насчитали министры в Кабмине, сотни тысяч гривен получили зарплаты члены наблюдательных советов. У нас появился новый член наблюдательного совета "Укрзалізниці" – Сергей Лещенко, который был ярым антикоррупционером. Последние полгода он перестал бороться с коррупцией, исчез, а теперь появился в должности члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" с зарплатой 588 тысяч в месяц. Так что каждый день, включая субботу и воскресенье, он получает по 20 тысяч гривен ", – написал Гончаренко.

Гончаренко упрекнул Зеленского за высокие зарплаты чиновников

Кроме того, он напомнил о руководителе "Укрпочты", который получает 2 миллиона гривен в месяц.

"Его зарплата в год – миллион долларов. Могу представить, как чувствуют себя почтальоны, работающих за копейки", – отметил политик.

Народный депутат отметил, что у власти нет денег на нормальное денежное обеспечение военнослужащих, на достойную оплату труда учителей, на субсидии для социально незащищенных граждан, однако есть деньги на огромные зарплаты чиновникам.

"Зеленский обещал конец эпохи жадности для власти и конец эпохи бедности для людей. А получилось все наоборот", – подчеркнул Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL, глава министерства юстиции Денис Малюська заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса.

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