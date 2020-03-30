Комитет Рады не смог рассмотреть закон о банках из-за прогула нардепов: кто не пришел

Рассмотрение законопроекта о банках в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики было заблокировано из-за отсутствия кворума.

Верховная Рада

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев, на заседание комитета не явились следующие нардепы:

Игорь Абрамович (ОПЗЖ)

Андрей Холодов ("Слуга народа")

Игорь Палица (группа "За будущее")

Андрей Николаенко ("Батьківщина")

Елла Репина ("Слуга народа")

Александр Герега ("За будущее")

Алексей Леонов ("Слуга народа")

Алексей Устенко ("Слуга народа")

Дарья Володина ("Слуга народа")

Тарас Казак (ОПЗЖ)

Олег Кулинич (группа "Довіра")

Анастасия Ляшенко ("Слуга народа")

Юрий Солод (ОПЗЖ)

Нина Южанина ("Европейская солидарность")

Галина Васильченко ("Голос") (лежит в больнице).

"Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта", – подчеркнул Чернев.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятие нового закона о банках приведет к тому, что ПриватБанк никогда не вернут бывшим собственникам, а компенсацию будет получить сложно. Ключевое новшество законопроекта: чтобы получить компенсацию за незаконное закрытие или национализацию банка, бывшим собственникам придется доказать, что они понесли ущерб. А если окажется, что обязательства (пассивы) банка превышали их активы, получить компенсацию будет крайне сложно.

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