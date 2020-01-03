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3 января • обновлено в 12:17
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Команда преЗедента: как Ермак стал одним из самых влиятельных лиц в Украине

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Имя 48-летнего Андрея Ермака - одного из самых влиятельных людей во власти, еще семь месяцев назад мало кому о чем-то говорило. Сегодня друг и помощник президента Владимира Зеленского сопровождает его в международных визитах, участвует в переговорах в "нормандском формате", курирующего вопросы обмена пленными и отвечает за Украину-американские отношения. Ермак стал противовесом главе Офиса президента Андрею Богдану.

В материале theБабеля рассказывается, как вчерашний юрист, бизнесмен и кинопродюсер занял заметное место во власти.

"Вот это человек! Вот ведь сказал! Надо нам брать в авторы. Красавец!" - такую фразу под одним из Facebook-постов продюсера Андрея Ермака написал еще тогда кандидат в президенты Владимир Зеленский 27 января 2019.

Зеленский и Ермак

Зеленский и Ермак

Через четыре месяца - в мае - Ермак начал работать с Зеленским, но не автором. Двадцать первого мая президент назначил его своим помощником. К этому Ермак работал юристом, занимался бизнесом и даже спродюсировал несколько украинских фильмов.

1995-2019: частная юридическая практика, Ассоциация предпринимателей Киева и работа в кино

Вчерашний юрист и продюсер рассказывает, что он из обычной семьи. Мама родом из Санкт-Петербурга, отец с Украины, работал в посольстве СССР в Афганистане, "возглавлял советских специалистов по линии профтехобразования". В 1995 году Ермак получил степень магистра международного частного права в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, куда поступил со второй попытки.

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Работать начал с первого курса в одной из первых частных юридических компаний Украины "Проксен" - ее в 1990-м создал Александр Задорожный, университетский преподаватель Ермака. После университета вместе с товарищами Олегом Билоусенко, Олег Рябоконь и Сергеем Свириба создал свою юридическую компанию, но позже Билоусенко и Рябоконь поехали учиться в США. "Мы с Свириба остались одни и сидели в офисе на улице Патриса Лулумбы, пятнадцать человек в одной комнате. Но мы были амбициозные и энергичные. Многие новаторских вещей, например антидемпинговые расследования, начинала наша компания. Потом решили разойтись [со Свириба], каждый пошел своим путем, хотя сегодня в хороших отношениях ", - вспоминает Ермак.

В 1997 году он основал Международную юридическую компанию, предоставляющую услуги по защите корпоративного и авторского права. На сайте "В работе" можно найти анонимные негативные отзывы о компании Ермака с жалобами на задержки зарплаты и ненадлежащих условий труда. Компания одной из первых юридически сопровождала медийные группы и каналы. Среди ее клиентов Disney, Pixar, Universal и "Интер Медиа Групп". "Как юрист я много работал в телевизионной и киноиндустрии, со многими каналами, продакшенами и мейджорами", - говорил он в одном из своих интервью. "Я был первым юристом, который составил в Украине первый продюсерский контракт. Также представлял интересы людей с шоубизнеса, кино, телеиндустрии и т.д.", – рассказывает он уже theБабелю.

На "Интере" Ермак и познакомился с Владимиром Зеленским и его бизнес-партнером по "Студии" Квартал 95 "Борисом Шефиры, когда те работали там в 2011-2012 годах.

"У меня была рабочая встреча на телеканале" Интер ", где также присутствовали Владимир Зеленский и Борис Шефир. После рабочих вопросов разговор перешел в неформальную плоскость - мы поняли, что у нас похожий взгляд на многие вещи, - вспоминает Ермак в ответ на вопрос theБабеля и добавляет, что позже "Квартал" приехал на гастроли в США. - я находился там же. Тогда я познакомился со всей командой "Квартала", Елена Зеленская, и с этого момента мы начали дружить ".

В базе данных YouControl доступна информация о компании Андрея Ермака. Он обладает или у него есть доля в 25 различных компаниях, которые занимаются самыми разнообразными вещами: предоставляют юридические услуги, изучают конъюнктуру рынка и общественное мнение, строят жилые и нежилые помещения, консультируют по вопросам налогообложения, торгуют оптом фармацевтическими товарами. Двумя компаниями - "Интернпромфинанс Украина" и "М. Е.П" - он владеет совместно с Рахамимом Еммануиловим.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Журналисты программы "Схемы" утверждали, что Еммануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергей Приходько и с однокурсником президента Владимира Путина Ильхамом Рагимов через свою религиозную общину .

Компании консультируют по вопросам налогообложения и коммерческой деятельности, исследуют конъюнктуру рынка и изучают общественное мнение. И если первая компания с 1999 году не показывала доходов, то вторая фирма за 12 лет работы получила почти 40000000 дохода. Сейчас обе компании находятся на стадии закрытия. Еммануилов в разговоре с theБабелем рассказал, что не знает, откуда доход во второй компании, и предположил, что Ермак использовал ее для каких-то своих целей.

"Я думал делать бизнес по поставке нефтепродуктов, а потом я понял, что мне делать в Киеве нечего, потому что Коломойский в Киеве больше, чем в Москве", - рассказывает Еммануилов. Он попросил Ермака помочь открыть компанию, потому что хорошо знал его отца и дружил с ним. По словам Ермака, "М.Е.П" была агентом-дистрибьютором одесской частной пекарни: она возила в Киев и продавала хлеб и кондитерские изделия.

Примерно то же говорит и Ермак. "Двадцать лет назад Еммануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию в Украине, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Ни одна хозяйственная деятельность через эту компанию не велась. Последний раз мы общались около 10 лет назад - я телефону приветствовал его с днем рождения ", - рассказывает Ермак.

Журналисты предполагали, что Еммануилов мог помогать Ермаку с влиятельными контактами в России, но они оба это отрицают. Еммануилов говорит, что знает многих влиятельных людей, но сейчас "не у дел". "Благодаря 25-летней юридической карьере у меня было много клиентов, и трудно назвать страну, где бы их не было. В частности, были и русские, но с моральной точки зрения я все эти отношения прекратил", - рассказывает Ермак, у которого есть контакты и в США, но также в юридической, бизнес-сфере и шоубизнесе. Последние помогли ему и еще одному советнику Зеленского - американцу Эндрю Мака - привезти голливудского актера Тома Круза в Украине.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Три созыва Верховной Рады - с V по VII - Ермак на общественных началах работал помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. "Я всю свою жизнь связан со спортом. Мой отец был баскетболистом, я дружу со многими спортсменами - футболистами, спортсменами, борцами. Эльбрус Тедеев - мой хороший товарищ. Работая юристом, я периодически помогал ему по Федерации [Ассоциации спортивной борьбы Украины]. Я работал на общественных началах, не получая зарплату ", - отвечает Ермак.

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В 2014 году Ермак создал и возглавил Ассоциацию предпринимателей Киева. Один из чиновников, который работал в Киевской городской администрации и занимался МАФами, при условии анонимности рассказывает, что после мэрства Леонида Черновецкого в этой сфере царил беспорядок, и те, кто хотел как-то легализоваться, вступали в различные ассоциации и платили взносы, а ассоциации защищали и лоббировали интересы владельцев МАФов перед властью.

"Тогда возникло много ассоциаций, общественных организаций. Но в отличие от многих других Ермак вел себя конструктивно, действовал в юридической плоскости, тогда как многие свозили" титушек "на площадь перед КГГА. Он такого не делал", - рассказывает чиновник. Сам Ермак говорит, что к нему обратились предприниматели владельцы МАФов с просьбой защищать их права. "В то время это была коррумпирована теневая сфера. Она контролировалась прокуратурой и другими органами, которые" сбивали "деньги из предпринимателей", - рассказывает он.

Также при участии организации разрабатывали нормативно-правовые акты по регулированию деятельности МАФов. "Во время работы Ассоциации договоры стали оформлять официально, соответственно, начались официальные поступления в бюджет города", - рассказывает он. По его словам, со временем организация расширила свою деятельность, а он из нее вышел.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Как юрист Ермак занимался защитой интеллектуальной собственности. Однажды, рассказывает он theБабелю, к нему обратились друзья с просьбой помочь с продюсированием фильма "Правило боя" (в драме как продюсеры, кроме Ермака, указаны также Максим Лещенко, Алексей Шапарев, Артем Колюбаев и Андрей Корниенко). "Я подключился к нему на финальном этапе, когда съемки уже заканчивались и повлиять на что-то было сложно. Это был мой первый опыт участия в качестве продюсера. Фильм очень удачный с огдяду на знакомства с большим количеством талантливых людей, с которыми я поддерживаю отношения", - говорит Ермак, добавляя, что в Украине фильм собрал немного, но в кинобизнесе фильм "дозаробляе" после завершения проката. "Правило боя" сделал хорошую кассу в других странах, хотя назвать его успешным нельзя ", - говорит Ермак. После премьеры фильма по заказу телеканала ICTV сделали четырехсерийную телевизионную версию с Андреем Арбузом - его Ермак называет одним из лучших режиссеров боевиков.

После "Правила боя" Ермак стал сопродюссером Украины-словацкого фильма "Граница", премьера которого состоялась 2017 года на международном кинофестивале в Карловых Варах. "Фильм стал самым кассовым словацким фильмом за всю историю словацкого кинопроката и собрал 2,1 миллиона евро во всем мире. Это был первый проект, после которого у нас поверил международный истеблишмент", - говорит Ермак. Затем он спродюсировал фильм-дебют молодого украинского режиссера Саши Лидаговского "Сквот 32" и имел отношение к фильму Вячеслава Криштофовича "Предчувствие", который еще не вышел в прокат, а его премьера, скорее всего, состоится в Берлине. Картина получила 26000000 гривен госсредств. В фильме, например, сыграл народный артист Станислав Боклан. В комментарии theБабелю Боклан сказал, что у него нет никаких вопросов к работе с Ермаком.

Накануне перехода к власти Ермак начал продюсировать исторический двенадцатисерийным сериал "Славяне", сюжет которого завязан на славянской мифологии. Но через новую должность оставил проект "Славяне":

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2019: семь месяцев во власти

Почему Зеленский назначил Ермака своим помощником? Ермак предполагает, что президент доверяет ему благодаря многим годам дружбы. "Также он мог решить, что мои опыт и экспертиза как переговорщика будут ему полезны", - говорит Ермак. Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии theБабелю на вопрос, почему назначили Ермака, написал, что он - профессиональная и порядочный человек.

Первым публичным проявлением Ермака на новой должности стала майская поездка в Закарпатскую область, пострадавшей от паводка. В июне Ермак вместе с Зеленским летал в Берлин и Париж с официальными визитами. Второго июля Ермак входил в состав делегации, сопровождавшей Зеленского в Канаду, 11 июля Ермак в своем Facebook написал о встрече в США, куда он летал вместе с тогдашним секретарем СНБО Александра Данилюка, организовав часть встреч благодаря своим контактам. "Я отвечаю за контакты с американцами, потому что так решил президент", - говорит Ермак.

В августе 2019 году в Мадриде Ермак встретился с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. В мае в эфире канала Fox News Джулиани отменил анонсированный ранее визит в Киев, аргументировав это тем, что "столкнется в Киеве с группой людей, которые являются врагами Трампа, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов". По информации theБабеля, на тот момент Джулиани искал, с кем из новой власти можно коммуницировать в Украине. Некоторое время он переписывался с Сергеем Шефиры, но безрезультатно.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Ермаку же хотелось общаться с американцами направления. Он считает, что в Украине-американских отношениях "есть ряд недобросовестных посредников, которые существенно искажают информацию", а главная цель таких встреч – четко и без искажений доносить позицию президента.

С Джулиани Ермака познакомил Курт Волкер, который тогда работал спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины. "Я прочитал в прессе о том, что Джулиани планировал приехать в Киев, но потом отменил свой визит. Я, конечно, знал, кто такой Джулиани, что он как мэр сделал для Нью-Йорка, и попросил Курта Волкера представить меня ему." мне было важно показать, что мы как команда открытые и общаемся со всеми. Более того, я сообщил конгрессменам – и республиканцам и демократам, буду встречаться с Джулиани, и рассказал им, о чем буду с ним говорить", – говорит Ермак theБабелю, добавляя, что созвонился с адвокатом Трампа и оказалось, что на тот момент он был в Мадриде, где они и встретились. "Мне было интересно поговорить о Нью-Йорке и реформы, он совершил как мэр. Ему – о нашей новую команду, о президенте", – говорит Ермак.

The New York Times тогда написала о встрече, что Джулиани призвал Ермака возобновить расследование по двум темам, которые интересовали американского президента. Первая - возможное влияние украинских чиновников на выборы в США 2016 года, чтобы навредить кампании Трампа. Вторая – конфликт интересов, связанный с бывшим вице-президентом США и главным конкурентом Трампа на выборах 2020 Джозефом Байденом.

Ермак прямо на вопрос о сути разговора не отвечает, но говорит, что сказал о том, что украинская власть будет абсолютно открытой. Любые расследования при каденции Зеленского будут происходить без вмешательства и политической ангажированности согласно украинскому законодательству – открыто и прозрачно. "А также отметил, что мы приветствуем сотрудничество между правоохранительными органами разных стран. Еще мы говорили о предстоящей встрече двух президентов", – говорит Ермак.

Он входил в рабочую группу, которая готовила визит Зеленского в США, на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Он состоялся в то же время, когда опубликовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского. В эту же группу входил и внештатный советник президента Игорь Новиков, с которым Ермак познакомился на одной из встреч у президента. По словам Новикова, их с Ермаком задача – стабилизировать Украины-американские отношения, удержать двухпартийной поддержкой в США и выйти из этой ситуации, сохранив и приумножив потенциал двусторонних отношений".

Кроме отношений с США, Ермак отвечал за обмен пленными с Россией. Об этом впервые сказал Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, с российской стороны за коммуникацию отвечал вице-премьер Дмитрий Козак, с украинской – Андрей Ермак. Зеленский лично договорился об этом с Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 7 августа. "Так решил президент. Да, это было определено во время телефонного звонка 7 августа", – говорит Ермак.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

"Нормандский формат"

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Как один человек может отвечать за отношения с США и Россией? Ермак отвечает на этот вопрос не без пафоса: "Люблю вызовы и взял самое, за что никто не хотел браться, а я взял и просто сделал".

Новиков добавляет, что без поддержки и хороших отношений с США российскую агрессию не остановить. "С другой – нужна стратегия, каким образом останавливать. А это уже вопрос отношений не только со Штатами и Россией, но и с партнерами по "нормандскому формату" – Францией и Германией. Поэтому логично, что несколько векторов внешней политики замыкаются на одном человеке. Плюс, как показывает практика, Андрей умеет достигать результатов на самых сложных направлениях", – говорит Новиков.

Десятого октября во время пресс-марафона Зеленский сказал, что рассматривал кандидатуру Ермака на должность вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. "Но я понимал, что мы будем возвращать наших пленных, моряков, и будет неправильно в правовом поле, чтобы вице-премьер-министр Украины занимался таким общением, диалогом с той стороной и решением даже технических вопросов", – сказал Зеленский.

Ермак уже может показать определенные успехи: например, состоялся обмен пленными, о котором договорились на встрече в "нормандском формате". Источники theБабеля, которые присутствовали на встрече в "нормандском формате", рассказывают, что во время переговоров помощник президента России Владислав Сурков вышел из себя. Украинская сторона говорил, что готова развести войска только в трех точках линии соприкосновения, чтобы создать "гуманитарные" коридоры, которыми смогли бы ходить гражданские. Сурков настаивал, что они договорились о разведении вдоль всей линии. Украинская делегация настаивала, и Сурков эмоционально бросил бумаги на стол.

Ермак является сторонником нетрадиционной дипломатии. Разговаривая с theБабелем, он несколько раз говорит, что многие украинские дипломаты построили себе карьеру на процессе, а не на результате, и предпочитают, чтобы ничего не происходило. Ермак считает, что дипломатия должна быть быстрой и результативной.

Кроме внешней политики, Ермак наращивает влияние во внутренней. По информации theБабеля, он входит в узкий круг людей, с которыми Зеленский советуется, принимая решение. Кроме него, в этот круг входят помощник Сергей Шефир и председатель Офиса президента Андрей Богдан. Один из собеседников, близких к Офиса президента, охарактеризовал отношения Ермака и Богдана так: "В подчинении Богдана Ермак бы не работал". Один из высокопоставленных политиков, который наблюдал за совещаниями, где присутствовали Богдан и Ермак, рассказывает, что работать в такой атмосфере невозможно – мол, они не терпят друг друга.

Например, Ермак фактически заблокировал назначение Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации – его кандидатуру лоббировал Богдан. Другим кандидатом на эту должность называли нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, якобы близкого к Ермака. Помощник президента говорит, что действительно с ним знаком, но о том, что Холодов баллотируется, "узнал с удивлением".

Ермак не скрывает, что советовал кандидатов в депутаты от "Слуги народа". Например, 119 номером баллотировался бизнес-партнер Ермака в Международной фармацевтической группе Андрей Задорожный – младший брат Александра Задорожного, у которого Ермак работал на первом курсе.

"Безусловно, многих людей я знаю. Есть несколько людей [в партии], но это было коллегиальное решение. Николай Тищенко – мой друг, я крестил его сына. Ему было сказано, что если есть такое желание [баллотироваться] – докажи. Коля пошел на тяжелый округ – что такое победить Александра Третьякова. Он этого заслуживает и это была одна из самых ярких побед. Знаю Галину Третьякову, Андрея Костина (Соучредитель и директор адвокатской группы "Право", № 108 в списке СН. - Ред.) я очень придирчиво отношусь к доверию друзей, если кого-то рекомендую - то пропускаю через себя. Для меня выше человеческих отношений нет ничего", – добавляет Ермак.

Он рассказывает, что за семь месяцев у власти не утратил драйва и спешит на совещание к Зеленского. Ради него он пошел во власть – он ему доверяет.

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Персоны
Андрей Ермак Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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Василенко Александр
Василенко Александр
статья пустышка. очередной хороший хлопец? дык это не профессия!!!!!!!!
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Пришли к власти зеленопупики - возвращаются 90... Ссуки ( 73%) вы этого хотели? Получите. Жалко, что ЭТО коснется не только вас
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