Команда Порошенко никому не позволит парализовать армию и разрушить поддержку Украины – Герасимов

После 21 апреля реваншисты переходят все красные линии. Атакуется фундамент украинской государственности, значительно укрепленной командой Петра Порошенко за последние пять лет: армия, язык, украинская церковь, а еще декоммунизация, люстрация, энергетическая независимость и другие достижения.

Об этом во время выступления на согласительном совете ВР заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Он, в частности, отметил, что действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии. "Последние обыски в Министерстве обороны и у "волонтерского десанта", который в 2014 поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали поставки в армию бронежилетов, касок и зимней формы. Армию в состояние 2014 года стремятся вернуть наши враги, но когда это начинает делать вместо них украинская власть, то возникает вопрос, чьи интересы она отстаивает?" – подчеркнул председатель фракции.

Артур Герасимов Сайт партии "Европейская солидарность"

"Теперь вот Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей из украинской Одессы в украинский Мариуполь. И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью встал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней – где опровержения?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное – это предательство национальных интересов. А преступники – это Кремль", – добавил Герасимов.

Все это, по мнению председателя фракции, – неотъемлемые части военно-политической атаки Кремля на независимую Украину.

"Ключевой удар наносится по Петру Порошенко. Потому что он знает, как и способен эффективно противостоять реваншу и сохранить международную коалицию на дипломатическом фронте. Поэтому мы видим, как вчерашние беглецы – сторонники Януковича – сейчас возвращаются в Украину и показательно заваливают местные суды фиктивными делами против Порошенко. Однако дело не в фамилии Порошенко, а в том, что сейчас реваншисты делают все, чтобы снова вернуть Украину к статусу бесправного сателлита Кремля", – подчеркнул парламентарий.

"Каждый из исков против Петра Порошенко, по приказу о контрнаступлении, благодаря которому освободили 2/3 оккупированного Донбасса, приказу о переходе кораблей в акваторию Азовского моря для защиты украинских Мариуполя и Бердянска и другие дела – это дела против Украины и ее права на самозащиту от агрессора", – уверен Герасимов.

Председатель фракции также подчеркнул, что сегодня главная задача демократического избирателя – не распылять голоса на непроходные проекты, потому что это играет на руку пророссийским реваншистам.

"Государственническая команда, которая точно будет разрушать планы врага – это команда "Европейской солидарности". Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение тяжелых лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка – это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и "свежей крови", – сказал Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша.

Он также напомнил о том, что перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с президентом Украины.

Также лидер "Европейской солидарности" заявил о готовности помочь президенту Зеленскому. "Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже – тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – заявил Порошенко.

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