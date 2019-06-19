"Коллекционер земельных участков": от "Слуги народа" выдвигается фигурант коррупционного дела

На выборы в Верховную Раду Украины от партии "Слуга Народа" выдвигается фигурант коррупционного дела, подозреваемый в махинациях с землей, самый богатый из председателей объединенных общин Черниговщины Сергей Гарус.

Об этом написали черниговские СМИ, отметив также, что за этим "новым лицом" были замечены и другие злоупотребления, повлекшие многомиллионные убытки для бюджета города.

Журналисты сообщили, что, занимая должность председателя Ивановской ОТГ Черниговского района Черниговской области, Гарус стал подозреваемым в расследовании антикоррупционных органов. Ему инкриминировали нарушение требований Закона "О предотвращении коррупции", когда в 2017 и 2018 годах он получил в подарок два земельных участка. В связи с этим в последние годы местные СМИ именуют Гаруса "коллекционером земельных участков".

Сергей Гарус Апостроф

Отмечается, что в декларации Сергея Гаруса указаны миллионы наличными, несколько дорогих машин и гектары земель в лакомых уголках Черниговщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у кандидата в депутаты от "Слуги народа" Михаила Соколова, который имеет российское гражданство, есть офис в Москве рядом со зданием возле центрального здания ФСБ России.

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