Добровольно-принудительно: Кабмин назначит "дедлайн" местным общинам

Реформа децентрализации в Украине должна завершиться в 2020 году. Правительство собирается установить предельный срок для добровольного объединения территориальных громад (ОТГ).

После дедлайна (скорее всего, весной 2020 года) населенные пункты, которые не вошли в ту или иную ОТГ, будут объединять "принудительно" – в соответствии с новыми планами административно-территориального устройства. Об этом рассказал в эфире ObozTV первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий.

Живицкий напомнил, что на данный момент процесс объединения громад в Украине добровольный.

"Но если не установить конечную дату, до которой они закончат объединение, то это не будет сделано", – подчеркнул он.

Чиновник объяснил, что трудности в создании ОТГ обусловлены разными причинами, в частности – политическим влиянием (привязкой к мажоритарным округам) и сопротивлением бизнеса.

"У некоторых крупных агропредприятий и холдингов есть земельные участки в пределах определенных населенных пунктов. И они хотят, чтобы границы этих населенных пунктов совпадали с границам земли, которую они обрабатывают", – уточнил Живицкий.

Поэтому, по его словам, "где-то весной будет дедлайн, до которого громады смогут объединяться самостоятельно, добровольно".

"А потом уже будет законом принята новая система административно-территориального устройства новых границ и громад", – отметил замминистра.

По мнению Живицкого, уже в 2020 году децентрализация может успешно завершиться.

"Надеюсь, что нам даже не придется ждать конца 2020 года", – спрогнозировал он.

"Мы очень много теряем в мировой конкурентоспособности государства. Потому что конкурентоспособность государства – это сумма конкурентоспособностей и возможностей каждой отдельной громады. Развивая громаду – мы будем развивать всю Украину", – резюмировал он.

Карта ОТГ в Украине decentralization.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кабинет министров рассматривает возможность упразднения районов как территориально-административных единиц. По словам Живицкого, окончательное решение о новой системе управления государством на региональном и местном уровне будет принято на протяжении 2-3 месяцев.

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