"Кнопкодавство — не бл*дство": Коломойский расхвалил "слуг народа" в Раде

Бизнесмен и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский положительно оценил результаты работы монобольшинства в новой Верховной Раде.

Своим мнением он поделился в пятницу, 13 сентября, в кулуарах форума YES в Киеве в комментарии OBOZREVATEL.

"Как вы оцениваете темп работы Рады за последние две недели? Работают днем и ночью", – спросили у бизнесмена.

Коломойский расхвалил "слуг народа" в Раде

"Стахановцы, стахановцы", – ответил Коломойский.

Он поделился также своим отношением к кнопкодавству, которое уже не раз фиксировали в Раде 9-го созыва, в частности со стороны представителей президентской партии "Слуга народа".

"Не критично, всякое бывает. Лес рубят, щепки летят", – отреагировал бизнесмен.

При этом Коломойскому напомнили его же заявление о том, что Раду следует распустить, если нардепы будут заниматься "бл*дством".

Коломойский расхвалил "слуг народа" в Раде Скриншот из видео

"Вот это на букву "б" – это не кнопкодавство. Это нечто другое", – заверил Коломойский. По его мнению, нельзя ругать того, кто делает ошибки от усердия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

Отличился голосованием за своего коллегу Александра Скичко еще один "слуга народа" Сергей Литвиненко.

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