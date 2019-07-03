Клюев идет на выборы: МВД и ГПУ направили письма-доказательства в Центризбирком

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Украины направили письма в Центральную избирательную комиссию о том, что бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, которого зарегистрировали кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду, не находился в Украине последние 5 лет.

Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что провел селекторное совещание с подразделениями МВД и после этого направил документ в ЦИК. В нем сказано, что у МВД есть достоверные доказательства того, что Клюев выехал из Украины в 2014 году и с тех пор не проживал на территории страны.

Андрей Клюев УП

Подчеркивается, что если бы он въезжал в Украину, его бы задержали правоохранительные органы.

"Надеюсь, что письмо послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков в Facebook.

Кроме того, соответствующие бумаги в ЦИК направила и Генеральная прокуратура. В них также говорится, что Клюев сопровождал президента-беглеца из РФ в Крым и свидетельствовал в Москве по делу о событиях в феврале 2014 года на Майдане, пишет "Громадське".

По данным Государственной пограничной службы Украины 01.01.2014 года Клюев А.П. вылетел из аэропорта Борисполь рейсом Киев-Саллалах, а 11.01.2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", — отметили в ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК зарегистрировать на выборы в ВРУ Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария и призвали к новому Майдану.

2 июля в центре Киева вспыхнули массовые протесты.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что для пересмотра решения нужны дополнительные доказательства от правоохранительных органов о том, что ни один, ни другой 5 лет не были в Украине.

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