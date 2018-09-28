Накануне Второй Мировой войны несколько небольших стран бассейна Балтийского, Черного и Адриатического морей инициировали геополитический проект "Интермариум". Тогда они надеялись вместе обеспечить региональную безопасность от агрессии сталинского СССР и нацистской Германии. Сегодня же преемник Союза – РФ системно угрожает странам современного Межморья – Украине, Грузии и Азербайджану. Кремль оккупировал и аннексировал территории или способствовал аннексии в каждой из этих стран Черноморско-Каспийского бассейна.

Логика Кремля примитивная, но достаточно результативная. Там создают сепаратистские анклавы в странах оппонентах, ослабляя их геополитически, финансово и милитарно. Речь идет об оккупированных или аннексированных Крыме, Донбассе, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе. Политика контролируемого сепаратизма позволяет Кремлю сохранять геополитическое влияние в регионе.

Новости Дело принимает серьезный для России оборот

За крайние годы отмечены показательно агрессивные действия РФ в отношении Азербайджана. Баку рассматривается как региональный лидер, поэтому в Москве его считают прямым конкурентом. А это там воспринимают как вызов и угрозу. Россияне на ментальном уровне отторгают свободную конкуренцию. Ведь в большинстве случаев они ее проигрывают.

Кремль способен брать верх, лишь создавая искусственные конфликты и превращая их в бизнес. Он действует в стиле рэкета 90-х, когда бизнесу сначала "привозили" проблемы, а потом для их решения клиента "ставили на счетчик".

Москва не успокоится, пока Азербайджан будет оставаться конкурентным центром влияния в регионе. Ее давление на Баку имеет несколько измерений. Ключевой –раздувание конфликта в Нагорном Карабахе. То, что именно Кремль подбрасывает туда хворост, не секрет ни для кого.

Этого не скрывают и в Москве. Ведь российские предложения по содействию в решении вопроса Карабаха подаются Азербайджану с настойчивыми требованиями вступить, хотя бы в статусе наблюдателя, в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Одновременно русские тянут Баку в трехсторонний формат РФ-Азербайджан-Иран, первый саммит которого состоялся в ноябре 2017 года в Тегеране, а следующий ожидается в этом году в Москве.

Ильхам Алиев понимает, что интересов "партнеров" для Москвы в принципе не существует. Поэтому отвергает эти предложения. Примером является продажа Россией оружия тому же Азербайджану, несмотря на его конфликт с Арменией – членом прокремлевского ОДКБ. С одной стороны – Кремль декларирует партнерство с Ереваном, а с другой – продает оружие врагу союзника, зарабатывая на потребностях Баку.

Цель России – под любым предлогом протолкнуть на территорию Азербайджана так называемую миротворческую миссию. Собственно, это та же логика, что и на Донбассе. Учитывая риски, президент Алиев вынужден балансировать, порой до уровня "геополитического шпагата". Ведь он осознает, что средства, заплаченные его страной Путину за вооружения, не являются фактором сдерживания для потомков ордынской культуры.

Поэтому, Азербайджан стремится диверсифицировать источники поставок вооружений и военной техники. Это – логичный и правильный курс. Ведь быть зависимым в оборонной сфере от российских поставок недопустимо для страны, реально претендующей на региональное лидерство и имеющей территориальный конфликт с сателлитом Кремля, а фактически – с самим Кремлем.

Поэтому в Баку углубляют сотрудничество с Украиной, Израилем и Турцией. Качественный скачок в отношениях Баку с Анкарой состоялся после подписания в 2010 году договора о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае конфликта с третьими странами. После этого выросли объемы поставок турецкого оружия в Баку и был построен азербайджанский завод по лицензированному производству артиллерийских систем.

Между этими странами регулярно происходят совместные учения, к которым с 2012-го присоединяется Грузия. Подобный формат позволяет обеспечить безопасность проекта Южный газовый коридор, который соединит азербайджанское газовое месторождение Шах-Дениз с европейским рынком через Транс-Анатолийский газопровод (TANAP). Последний построен раньше запланированного графика и "цинично" открыт 12 июня этого года прямо в день России.

Активно продвигаются в Азербайджане и израильтяне. Правда, у них вызывает интерес другой партнер Кремля – ​​Иран. Израиль уже разместил на азербайджанской территории станции радиоразведки, передавая взамен современные вооружения. Таким образом Баку уже получил израильские беспилотники, противотанковое оружие, оперативно-тактические ракетные комплексы. Кстати, министр обороны Израиля Авигдор Либерман провел пять дней в Азербайджане накануне международной оборонной выставки ADEX-2018, состоявшейся на днях в Баку.

Что касается Украины, то ее роль с ключевой страной Черноморско-Каспийского Межморья достаточно весома. Это подтверждают высокий уровень политического диалога, а также – традиционно большие объемы ВТС с Азербайджаном, которые вышли на уровень проектов международной промышленной кооперации.

На ADEX-2018 украинский стенд, представлявший ГК "Укроборонпром", за три дня посетили все первые лица страны – Президент Алиев, премьер-министр Мамедов, первый вице-премьер Эюбов, министр обороны Гасанов... Каждый из них отметил весомые перспективы двустороннего сотрудничества и стратегическое партнерство Баку и Киева. Таким вниманием на форуме могут похвастаться лишь несколько стран. И оно еще более показательно, учитывая то, что в этот день в Баку находился вождь "страны-бензоколонки", по меткому выражению Джона Маккейна.

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин на украинском торжественном приеме в Баку с участием первого вице-премьера Азербайджана подчеркнул, что геополитические изменения стимулируют страны Черноморско-Каспийского бассейна находить новые политические и военные конфигурации, в частности, в области ВТС и трансфера оборонных технологий.

"Украина переходит из плоскости производства, ремонта и обслуживания советской и постсоветской техники к инновационным разработкам. Украине нужны надежные партнеры в стратегических регионах. Таким мы видим Азербайджан. Мы готовы усилить научно-техническое сотрудничество и производственную кооперацию в интересах наших стран и международного рынка. Между Украиной и Азербайджаном существует доверие, которое необходимо конвертировать в реальные проекты. Мы на днях обсуждали с министром обороны Азербайджана совместные проекты по системам активной и динамической защиты. Укроборонпром предлагает Баку кейсы, связанные с изготовлением и модернизацией бронетехники, авиаремонтом, модернизацией боевых самолетов, высокоточным оружием", - отметил Павел Букин.

Кроме протокольных моментов, с первыми лицами Азербайджана на ADEX-2018 обсуждались конкретные проекты, часть из которых уже реализуется. Скажем, украинские ПТРК "Скиф" приняты на вооружение армией Азербайджана еще в 2010-м. Баку интересует украинский опыт в ракетостроении, бронетехнике и высокоточном оружии.

Украина зарекомендовала себя надежным партнером, поэтому в Баку учитывают наш геополитический вес. Кроме того, у нас надежные отношения со стратегическими партнерами Азербайджана – Турцией и Израилем. Это добавляет возможностей в совместных проектах. Часть из них уже в работе. К примеру, наш ПТРК "Скиф" устанавливают на турецкий бронеавтомобиль "Otokar Cobra" азербайджанской армии. Такая политика способна усиливать друзей, вместе ослабляя общего врага – Кремль.

Относительная слабость Баку заключается в том, что РФ – среди его крупнейших торговых партнеров (почти 10% товарооборота по итогам прошлого года). Поэтому Москва, кроме военного шантажа, может давить конкурента экономически.

В то же время ответом Баку может стать его участие в амбициозном энергетическом проекте "Южный газовый коридор", направленном на уменьшение зависимости ЕС от российского газа. В РФ это рассматривают как вызов. Ведь Азербайджан, в глазах России фактически объявил ей войну. И победить в ней Баку может только в альянсе с надежными партнерами, но ни в коем случае – не уступками путинскому имперскому зуду.

Впрочем, Украине следует учитывать традиционную на Востоке геополитическую сдержанность Баку. Там избегают публичных обострений с Кремлем, продвигаясь тихой сапой. Поэтому Азербайджан время от времени воздерживается при голосованиях за принципиальные для Украины вопросы в ООН.

Но это ни в коем случае не говорит о его синхронности с политикой РФ. Рана Карабаха для азербайджанцев такая же болезненная, как Крым и Донбасс для украинцев. И там на самом деле мечтают станцевать лезгинку на геополитических руинах Москвы. Поэтому наше партнерство выглядит действительно искренним и перспективным.