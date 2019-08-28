Как выглядит Богатырева: появились первые фото из зала суда в Киеве

В среду, 28 августа, Печерский районный суд Киева собрался на заседание для избрания меры пресечения экс-главе Минздрава Украины Раисе Богатыревой, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев).

OBOZREVATEL сделал подборку первых фото из зала суда над бывшим министром времен беглого экс-президента Виктора Януковича. На них Богатырева выглядит ухоженой, но несколько подавленной.

Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что Богатырева не выполняла должным образом свою работу в министерстве, отметив, что ей постоянно рассказывали о методах работы беглой чиновницы.

"Она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть Министерства была в критическом состоянии – со старыми туалетами и потрепанными стенами. Все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", – разгромила скандальную Богатыреву Супрун.

Раиса Богатырева в суде

Раисе Богатыревой избирают меру пресечения

Так экс-глава Минздрава времен Януковича выглядит сейчас

Раиса Богатырева

Богатырева в зале суда

Раиса Богатырева Укринформ

Раиса Богатырева Укринформ

Раиса Богатырева Укринформ

Раиса Богатырева Укринформ

Раиса Богатырева Укринформ

Раиса Богатырева Укринформ

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