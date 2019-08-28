Как выглядит Богатырева: появились первые фото из зала суда в Киеве

В среду, 28 августа, Печерский районный суд Киева собрался на заседание для избрания меры пресечения экс-главе Минздрава Украины Раисе Богатыревой, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев).
OBOZREVATEL сделал подборку первых фото из зала суда над бывшим министром времен беглого экс-президента Виктора Януковича. На них Богатырева выглядит ухоженой, но несколько подавленной.
Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что Богатырева не выполняла должным образом свою работу в министерстве, отметив, что ей постоянно рассказывали о методах работы беглой чиновницы.
"Она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть Министерства была в критическом состоянии – со старыми туалетами и потрепанными стенами. Все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", – разгромила скандальную Богатыреву Супрун.
Раиса Богатырева в суде
Раисе Богатыревой избирают меру пресечения
Так экс-глава Минздрава времен Януковича выглядит сейчас
Раиса Богатырева
Богатырева в зале суда
Раиса Богатырева
Укринформ
Раиса Богатырева
Укринформ
Раиса Богатырева
Укринформ
Раиса Богатырева
Укринформ
Раиса Богатырева
Укринформ
Раиса Богатырева
Укринформ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.
Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат, и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.
В августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-министра, после чего ее вызвали на допрос в Киев, но она не явилась.
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