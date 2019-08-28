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Как выглядит Богатырева: появились первые фото из зала суда в Киеве

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В среду, 28 августа, Печерский районный суд Киева собрался на заседание для избрания меры пресечения экс-главе Минздрава Украины Раисе Богатыревой, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев).

OBOZREVATEL сделал подборку первых фото из зала суда над бывшим министром времен беглого экс-президента Виктора Януковича. На них Богатырева выглядит ухоженой, но несколько подавленной.

Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что Богатырева не выполняла должным образом свою работу в министерстве, отметив, что ей постоянно рассказывали о методах работы беглой чиновницы.

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"Она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть Министерства была в критическом состоянии – со старыми туалетами и потрепанными стенами. Все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", – разгромила скандальную Богатыреву Супрун.

Раиса Богатырева в суде

Раиса Богатырева в суде

Раисе Богатыревой избирают меру пресечения

Раисе Богатыревой избирают меру пресечения

Так экс-глава Минздрава времен Януковича выглядит сейчас

Так экс-глава Минздрава времен Януковича выглядит сейчас

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Богатырева в зале суда

Богатырева в зале суда

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Печерский суд
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