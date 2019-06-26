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"Как панда в зоопарке!" Жадан жестко раскритиковал Зеленского

3.9тЧитать материал на украинском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский некомпетентный политик и находится не на своем месте.

Такое мнение в интервью "УП" выразил известный украинский писатель Сергей Жадан.

"Мне не нравится новый президент. Но, в принципе, у меня и никаких иллюзий в отношении него не было. Об этом открыто говорил. Я и не был его сторонником. Поддерживал другого кандидата. Для меня это действительно очень большое недоразумение – то, что этот человек стал президентом Украины", – рассказал он.

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Жадан отметил, что он не политик или эксперт, но ему видно, что Зеленский "просто не совсем понимает, что делает".

"Возникает огромная тревога из-за то, что чем дольше этот человек будет находиться на руководящей должности, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники в его офисе", – сообщил он.

Писатель рассказал, что лично не знаком с президентом, но видел его публичные выступления в Украине и за рубежом. Также он добавил, что не стоит доверять публичной поддержке Зеленского в сети, ведь это не показатель.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Еще люди любят смотреть видео зоопарков, где панду показывают. Эти забавные, мимишные панды собирают миллионы лайков и очень хорошие комментарии. А еще люди любят смотреть видео катастроф, цунами, пожары... Они много чего любят. Люди вообще очень противоречивые, непоследовательные, странные и беззащитны в своей беспомощности", – заключил Жадан.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" анонсировала новый проект, где будут критиковать их лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСергей Жадан
Место
Украина
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Anin Georgij
Anin Georgij
У Жадана народ в Украине плохой. Уже не голосует Крым и кусок Донбасса - все равно, народ плохой. Ну другой, Сергей, не завезут. Уважай свой народ, какой есть.
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D SS
D SS
просто наш президент еще не понял что чтал президентом большой европейской страны ,а не руководителем большого 95 квартала. Поэтому и не сдерживает слов,не реагирует на критику и внешние вызовы,нарушает законы и Конституцию,пытается ответственность в серезных решениях переложить на людей. Неужели нельзя подобрать себе людей которые бы анализировали и давали разные варианты выхода из разного рода ситуаций.Есть же куча институтов в Украине где прнкрасные аналитики и консультанты.Наверное президенту глаза затмил Богдан,ведь он ему со слов безоговорочно доверяет.Ну ну...
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Надежда Вера
Надежда Вера
В точку: Зеленский, как президент НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ!!!
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