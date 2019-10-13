Кабмин вдруг устроил масштабные кадровые перестановки: список

Кабинет Министров Украины во время заседания 12 октября принял решение о проведении кадровых перестановок среди руководящих кадров.

Об этом сообщает "Урядовий портал". В частности, правительство провело серию увольнений и назначений персонала.

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По решению Кабмина были назначены два заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды: ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.

Также Кабмин принял решение про увольнение ряда чиновников:

Янчука Артема Александровича с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;

Евдоченко Леонида Александровича с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Петрук Виталия Викторовича с должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения; временное исполнение его обязанностей возложено на Фещенко Владимира Петровича.

Кроме того, Кабмин уволил первого заместителя главы Государственной экологической инспекции Яковлева Игоря Олеговича. Его обязанности временно будет исполнять Канцурак Виктор Васильевич.

Также был уволен Кравченко Андрей Михайлович с должности заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства.

В завершение правительство объявило конкурс на должность главы Государственной регуляторной службы. Также были внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Кабмин "в супертайном орежиме" уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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