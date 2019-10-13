Главная Новости
13 октября • обновлено в 08:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кабмин вдруг устроил масштабные кадровые перестановки: список

1.1т Читать материал на украинском

Кабинет Министров Украины во время заседания 12 октября принял решение о проведении кадровых перестановок среди руководящих кадров.

Об этом сообщает "Урядовий портал". В частности, правительство провело серию увольнений и назначений персонала.

Кабмин вдруг устроил масштабные кадровые перестановки: список

www.kmu.gov.ua

Новости
В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников

По решению Кабмина были назначены два заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды: ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.

Также Кабмин принял решение про увольнение ряда чиновников:

  • Янчука Артема Александровича с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;

  • Евдоченко Леонида Александровича с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации;

  • Петрук Виталия Викторовича с должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения; временное исполнение его обязанностей возложено на Фещенко Владимира Петровича.

Кроме того, Кабмин уволил первого заместителя главы Государственной экологической инспекции Яковлева Игоря Олеговича. Его обязанности временно будет исполнять Канцурак Виктор Васильевич.

Также был уволен Кравченко Андрей Михайлович с должности заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства.

В завершение правительство объявило конкурс на должность главы Государственной регуляторной службы. Также были внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Кабмин "в супертайном орежиме" уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "План действий Кабмина" на OBOZREVATEL.

Тема
План действий Кабмина
Место
Украина Киев
Тег
правительство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel