Кабмин неожиданно отложил новые правила по Донбассу: в чем дело

Кабинет министров Украины решил отсрочить до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом в среду, 16 октября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, с 29 октября согласно этому постановлению должны измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. По новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь паспорт для выезда за границу.

Кабмин неожиданно отложил новые правила по Донбассу vchasnoua.com

Однако, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, министерство приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.

"На заседании правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Кабмин утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.Главным отличием нового документа является то, что был изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию – с разрешенных на запрещенные.

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