Извинитесь за дружбу с РФ: Мороз попал в публичный скандал

В четверг, 7 июня, во время вручения премий литературного конкурса "Коронация слова" между бывшим председателем Верховной Рады, экс-лидером Социалистической партии Украины Александром Морозом и соучредителем премии Юрием Логушем произошел конфликт на политической почве.

Логуш потребовал от Мороза извинений за дружбу с Россией, а также попросил его призвать россиян убраться с Украины, передает "Громадське радіо".

Мороз получил награду "Золотого писателя Украины", которую вручают авторам, чьи произведения были изданы совокупным тиражом более 100 тысяч экземпляров. Во время вручения премии он заявил о "безразличие власти к украинской культуре".

"Если так и дальше может продолжаться, то жаль, что очень много нашего цвета будет раскинуто по миру вместо того, чтобы оно имело возможность здесь себя реализовать и развиваться", - сказал Мороз.

Логуш возмутился словами Мороза. Он напомнил, что тот был спикером Рады в 1994-1998 и 2006-2007 годах, и обвинил его в том, что социалисты не помешали агрессии России в Украине.

"Не сбрасывайте на власть, потому что вы были у власти и ни черта не сделали. Вы заслуженный поэт, ваше слово замечательное, но вы политику вплели в сегодняшнее событие. Ваша политика социалистов, коммунистов довела до того, что Украина сегодня находится под смертельной угрозой... Скажите, господин Мороз, братьям-москалям, убирайтесь из Украины. Скажите, имейте смелость это сделать", - призвал Логуш бывшего политика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мороз удивил заявлением о том, кто назначает всех президентов в мире.