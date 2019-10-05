Из-за Украины? Трамп устроил чистки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить несколько сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвэни и нового советника президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Президент США Дональд Трамп

"Мнения по поводу того, чем вызваны сокращения, разделились. Некоторые связывают такой шаг с заменой Джона Болтона на О'Брайена, другие считают, что увольнения вызваны скандалом вокруг телефонного разговора президентов США и Украины. При этом Трамп и раньше проводил курс на повышение эффективности СНБ", – отмечает издание.

Напомним, в США наблюдается обострение конфликта между Трампом и его противниками: пока демократы в Конгрессе пытаются отстранить президента США от власти, сам Трамп требует отправить в отставку главу комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

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