Из-за опроса Зеленского Украина может стать центром наркоторговли в Европе, – Тимошенко

Опрос, который президент Владимир Зеленский собирается провести во время местных выборов, сделано лишь для того, чтобы легализовать наркотики в Украине.

Такое мнение высказала лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба. По ее убеждению, президента якобы не волнуют ни ситуация в стране, ни экономический кризис, который бьет по благосостоянию людей, ни COVID-19, который угрожает здоровью украинцев.

"Его не интересуют даже большинство вопросов, на которые он призывает граждан дать ответ во время так называемого "опроса". Потому что главная цель, которую он сегодня преследует, прикрываясь этой акцией, – это легализация наркотиков", – сказала Тимошенко.

"Хоть один человек в стране будет возражать, чтобы пожизненно сажать коррупционеров? Хоть один человек в стране против того, чтобы из 450 депутатов осталось 300? Хоть кто-то в стране будет протестовать против применения Будапештского меморандума, который гарантирует Украине мир и возвращение территорий? О чем вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе, которая фактически введена законом об особом статусе?" – спросила политик.

Глава "Батьківщини" убеждена, что весь информационный шум вокруг опрос устроен ради одного – легализации наркотиков в Украине.

"Когда президент объявил, что хочет у людей спросить, поддерживают ли они легализации наркотиков, это говорит о том, что начал реализовываться план, который будет делать Украину в Европе центром наркоторговли, центром работы наркокартелей. Это приведет к тому, что наших детей, внуков, членов наших семей будут втягивать в организованную на государственном уровне преступную наркосистему", – предостерегла Тимошенко.

"С нашими судами, с нашими силовыми структурами, которые сегодня являются частью наркоторговых операций на нашей территории, с властью, которая сегодня по заказу наркокартелей протягивает этот опрос, а дальше будет протягивать и закон о легализации наркотиков в Украине, о легализации марихуаны – все это делается для того, чтобы Украину многократно использовать и истощить", – возмутилась она.

Тимошенко считает, что противодействовать этому сценарию надо уже сейчас. "Батьківщина", подчеркнула лидер партии, обратится к Центральной избирательной комиссии с требованием на базе действующего закона о выборах, на базе Конституции – дать официальное разъяснение, что в день выборов запрещены любые опросы.

"Мы обратимся также ко всем политическим силам, чтобы 20 октября, когда начнет работать парламент, Верховная Рада приняла постановление о запрете проведения опроса во время выборов", – сказала Тимошенко.

Глава "Батьківщини" призвала украинцев в день выборов 25-го октября прийти на избирательные участки и проголосовать против курса власти – за людей, которые будут представлять интересы украинцев, а не чиновников. И не легализовать своим участием фальшивый опрос от президента.

"Это наша с вами жизнь, это для нас с вами президент подготовил фальшивый опроса, который неизвестно как будет проводиться, неизвестно, кто будет собирать анкеты, неизвестно, кто будет считать голоса. Для нас он подготовил легализацию наркотиков. Для нас он подготовил такое будущее. Поэтому я хочу попросить всех украинцев – придите на избирательные участки 25 октября и законно проголосуйте своим бюллетенем против такой стратегии президента и голосованием покажите свое отношение к стратегии распродажи Украины, стратегии духовного, нравственного уничтожения украинской нации через те решения, которые он сейчас хочет проталкивать", – призвала Тимошенко.