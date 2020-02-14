"Подбирайте фразы!" Журналист, от которого сбежал министр обороны, слил видео скандального интервью

Журналист Сергей Иванов обнародовал видео со скандальным интервью с министром обороны Андреем Загороднюком, которое оборвалось из-за "побега" чиновника.

Ролик появился на YouTube-канале журналиста (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, глава Минобороны покинул студию, услышав вопрос о закупке бронетехники по завышенным ценам. "А, может спросить, почему у вас есть техника, которая вам больше нравится? Вы должны выбирать корректные фразы, корректные формулировки подачи материала, если считаете себя серьезным журналистом и ожидаете, что мы всерьез будем это комментировать. Это провокационная статья. Мы ничего незаконного не сделали!" – возмутился Загороднюк.

Появилось кадры с "побегом" Загороднюка от журналиста Скриншот из видео

"На этом закончим. Время вышло!" – добавил он и ушел.

Иванов уже отреагировал на скандал с Загороднюком, набравший обороты.

"Я повышаю ставки и обращаюсь к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц Минобороны и других лиц, причастных к совершению покушения на хищение государственных средств в особо крупных размерах путем завышения цен на бронетехнику в Государственном оборонном заказе. Готов предоставить следствию показания и предоставить все имеющиеся материалы", – отметил журналист.

Обратить внимание он попросил также офис главы государства. "Убежден, президенту будет интересно узнать, кто теперь здесь "Свинарчук", – резюмировал Иванов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иванов назвал Загороднюка истеричкой и рассказал, что министр мало того, что опоздал на эфир почти на час, но и отказался выключать телефон, который постоянно звонил во время записи программы.

Загороднюк отреагировал на обвинения, заявив, что он сам позвал журналиста и у них не вышло конструктивного разговора. Он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, которая появилась в СМИ касательно закупок бронированных автомобилей "Казак".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!