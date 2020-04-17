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17 апреля • обновлено в 15:32
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Олег Шарп
Олег Шарп
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Инвестиции в экономику России остановились

4.8т

1 Состоялся обмен пленными.

14 боевиков и террористов отдали за гражданских, принцип отбора которых заключался в готовности работать на ФСБ. Теперь каждая сволочь, готовящая теракты в Украине, знает: в любой момент Путин наловит украинских заробитчан ровно столько, сколько нужно для обмена. Шайтанов в СИЗО уже мысленно обставляет свою московскую квартиру.

2 Количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 миллиона человек – ТПП.

И это не только "благодаря" карантину. Так бывает, когда голосуешь по приколу.

а третий ангел вынул флейту

и тихо заиграл драм-блюз

и ясно что грядет нестрашный

доброжелательный пиzдец

3 ПЦУ и УГКЦ призвали верующих праздновать Пасху дома, а гундяевская церковь продолжает твердить, что паски нужно святить только в церкви, а не он-лайн.

С московскими попами всё ясно, у них работа такая - людей травить. Странно то, что поколение заряжавшее воду в трехлитровых банках перед телевизором, вдруг отказывается делать то же самое с пасками.

Человек человеку не враг,

но в намереньях самых благих

если молится Богу дурак,

расшибаются лбы у других.

4 Эффект сделки ОПЕК+: нефть Urals обвалилась ниже $14 за баррель.

Саудиты нещадно демпингуют, а ОПЕК прогнозируют сильнейшее в истории падение спроса на нефть: в 2020 году прогноз такого спроса ухудшен до критического – около 6,8 млн баррелей в сутки. В Европе нефть не принимают: 40 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться.

Добавлю к этому, что прямые инвестиции экономику РФ сократились в 50 раз по сравнению с 2019 годом, то есть практически остановились. Инвесторы забирают деньги с российского рынка.

Все путинские потуги спасти цены на нефть и экономику напоминают приговоренного к повешению, которому предлагают сообщить последнее желание.

- Хочу яблоко,- говорит.

Приносят яблоко. Берет, долго смотрит на него и спрашивает:

- А оно мытое?

- Мытое, Вова - а толку?

5 За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба.

Это какой-то сюр. За три месяца ГБР, НАБУ, САП, ОГП, МВД, СБУ "победили" коррупцию на сумму, в три раза меньшую, чем зарплата их рядового сотрудника. Зато преуспели в посадках волонтёров и майдановцев. Вы этого добивались, адепты "хуже не будет"?

6 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет.

От цезия угрозы может и нет, но в остальном всё плохо. В то время, когда не работает большинство предприятий, Киев умудрился стать самым грязным городом на планете. Сложно подобрать столько катастроф, провалов и факапов к годовщине своего президентства. Но наш мальчик талантлив во всём, он смог. Фееричный везунчик.

7 Трамп хочет ослабить карантин в США, несмотря на рост числа смертей от COVID-19 в стране.

Непосредственно перед выборами смерть "лишних" десятков тысяч американцев для Трампа не проблема. Проблема - падение экономики, которое может наступить в ближайшие месяцы. А значит никакого второго срока.

Вusiness only business...

8 Шведская принцесса София устроилась в одну из больниц, чтобы убирать и готовить во время вспышки коронавируса.

Марина Порошенко лично передаёт лечебным заведениям защитные костюмы, паски и продуктовые наборы. Лена, ау! Зато Лена заботливая жена:

- Растворитель вирусов взял?

- Да взял, взял!

- Настойку гриба не забыл?

- Да не забыл я!

- Ниточку на руку повязал?

- Мне ещё мама Римма в детстве повязала! Можно я уже на работу пойду, Лен?!

- Не ленкай мне тут! Лучше бы ты на пианино играл и не спорил с Юзиком, что у нас президентом можно выбрать любую табуретку! - прокричала Ленка и расплакалась.

Таки можно... И я смеюсь сквозь слёзы. Впрочем, с наступающим праздником тебя, друг! И оставайся дома - возможно, самоизоляция дана тебе для того, чтобы ты понял: никакое свободное время на спорт и саморазвитие тебе не нужно, так как ты просто ленивая попа. Шучу-шучу...)

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Автор
Олег Шарп Олег Шарп
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Шарпа
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...у нас президентом можно выбрать любую табуретку..." - трагедия в том, что это НЕ шутка!
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Голосовали по приколу - и прикололись по уши! Скоморох местечковый - это прикольно
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Завдяки Вові Петя виглядає білим і пухнастим (менше зло). Звідси логічно зробити висновок що Вова порохобот. Ото нежданчик
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