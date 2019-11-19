''Платят только послушным'': Скороход дала интервью о зарплатах в "Слуге", голосованиях и встрече с Зеленским

Народный депутат Украины Анна Скороход — первый исключенный член фракции “Слуга народа”. Там нардепа и ее мужа Алексея Алякина обвиняют в попытке дать взятку членам комитета по вопросам энергетики в пользу российского “Газпрома”, а также одиозного олигарха Павла Фукса.

Анна Скороход все претензии называет политическим давлением, а также нежеланием брать деньги в конвертах за “правильные” голосования. Речь идет якобы о взятках нардепам от “Слуги” в 5,10,15 тысяч долларов.

Правда ли это и какова ситуация в партии президента Владимира Зеленского Анна Скороход рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL.

— Как изменилась ваша жизнь за последние несколько дней?

— Я была в шоке от поддержки.

— Со стороны кого?

— И со стороны избирателей, невероятное количество звонков, сообщений, люди с округа приходили поддержать. Очень много однопартийцев меня поддерживают, писали: “Мы с тобой”, “Я бы хотел оказаться на твоем месте”, “Мы вам завидуем, вы свободны”. Понимаю, что не могу это озвучить в эфир, ведь политика есть политика.

— Что сейчас с вашим мужем?

— Он под домашним арестом.

— Вы неоднократно говорили о том, что нардепы от “Слуги народа” получали деньги в конвертах. Ссылались как на СМИ, так и на Телеграм-каналы, так и на личные наблюдения, но вы никогда не называли фамилий.

— Я не могу это сделать, подставить людей.

— Которые брали, или давали?

— Которые брали и давали. Придет время, все скажу.

— Знает ли руководство фракции об этой ситуации?

— Думаю, что да. Я не поверю, что не знает.

— Вам лично предлагали деньги, как депутату?

— Мне лично нет, потому что я не голосую так как говорят.

— Дают деньги тем, кто голосует?

— Да, послушным.

— Это все делается в виде зарплаты, или других преференций?

— Также ходят слухи, что можно назначать где-то своих людей, лоббировать вопросы, чтобы эти люди назначались.

Анна Скороход дает брифинг касательно исключения из фракции

— Буквально несколько часов назад был опубликован аудиоразговор, где предположительно депутаты от “Слуги народа” из Кривого Рога общаются с полицейскими (Распределяют сферы влияния в городе. — Ред.). Это тоже из этого разряда?

— Да нет, думаю, это больше инициатива самих народных избранников. Но нужно еще полную аудиозапись послушать, чтобы правоохранители дали свою реакцию.

— Вы мажоритарный кандидат от “Слуги народа”. Попасть в партию официально нужно было подав 3 законопроекта, анкету. Вы это делали?

— Да. Это проект по мусору, набросок по земельной бирже. Хотела реформу земли, но уже в другом формате. И третий — уже не вспомню сейчас… Я попала не совсем с улицы, меня позвали в конце января или в начале февраля, пришла с самого начала. Многие попали в "Слугу" после президентских выборов, как именно — это уже у них нужно спрашивать.

— Ходят разговоры, что есть группы влияния внутри "Слуги": Игоря Коломойского, Ильи Павлюка, Квартала, Офиса президента.

— Я знаю, что делят так, но судя по голосованиям — сказать сложно о каком-то влиянии. У меня вообще возникает вопрос, чьей группы это влияние. Но нас так делят, знаю об этом, слышала.

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— Вы ощущали эти неформальные объединения?

— Нет, вообще.

— Собрание в отеле “Украина”, к примеру…

— Та то такое, мелочи. Понимаете, в чем вопрос — кто и как организовывал президентские выборы, с кем шел. Именно отдельного деления по группам у нас нет.

— Как принимаются решения внутри фракция? Говорили, что если 70% "за", то решение принято. Могут ли заставить проголосовать за то или иное решение, чтобы найти 226 голосов, даже если кто-то не согласен?

— Есть общий чат, туда сбрасывается информация как голосуем и по какому вопросу. Фракция собирается только по проблемным, резонансным вопросам. Или когда мажоритарщики начинают выступать, или просто часть нардепов. Здесь уже возникает ситуация, когда есть 50/50 не согласных, им мягко рассказывают, что они должны согласиться.

Убеждать, переубеждать. Может пройти голосование 50/50, а в итоге 70/30 проголосуют как надо. Это неправильно, есть огромное количество лоббистских вопросов, которые не в интересах страны, людей.

— Слышал, что могут подать такие законы от имени президента, а затем уже заставят голосовать, мол это от президента.

— Да, есть такое.

— Зеленский об этом знает?

— Думаю, что нет. У него физически нет времени во все это вникать. И в нашем случае “свита правит королем”.

— Свита — Офис президента, глава Андрей Богдан…

— Все. В том числе и руководители партии. Просто объясните мне причины принятия закона об отмене паевого участия?

— Это же “Слуга народа” приняла.

— Хорошо, для кого это сделано? Для застройщиков.

— Ситуация внутри фракции, прошло уже 3 месяца работы. Всплыла информация о конвертах еще 2 месяца назад, с того времени выплаты не остановились?

— Я слышала о конвертах всего один раз.

— Пытались связаться с президентом касательно исключения из фракции. Или он с вами хотел выйти на контакт?

— Пыталась, но его помощница трубку не брала. Со мной же никто не связался.

— Если бы вам удалось связаться, чтобы вы ему сказали?

— О настоящей ситуации, которая происходит внутри.

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— Вы думаете он этого не знает?

— Надеюсь, что нет. Если знает, то мне странно все, что происходит.

— Дальнейшие ваши действия. Вас исключают из фракции, пойдете в другую партию, останитесь внефракционной?

— Да, внефракционной. Может что-то свое придумаю.

— За последние 3 месяца было много скандалов, зашкваров и с Богданом Яременко, и с Вячеславом Медяником, кнопкодавы и так далее. Почему исключили вас, а не их?

— Показательное выступление сделать, чтобы боялись. Мы с Антоном Поляковым попали первыми под руку. Что он не боится голосовать и выражать свое мнение, что я.

— Не боятся Александр Дубинский, Максим Бужанский и другие критиковать, а их не трогают.

— Поживем, увидим. У меня вопрос, как поступят с этими людьми, которых мы слышали на записях.

— Вы говорили о том, что в ближайшее время могут исключить 10-15 нардепов. Знаете их имена?

— Нет, но думаю, что возьмутся за всех, кто голосует не так.

— Почему когда вас исключали, собралось всего лишь 120 человек из фракции в 250. Почему люди не пришли? Не знали, прогуляли, принципиально не хотели?

— Думаю, принципиально не хотели участвовать, плюс… Понимаете, на фракцию изначально ходили все, но когда поняли: ходишь ты, не ходишь — решение не меняется, многие перестали ходить. Я тоже последние разы приходила, понимая, что разговор уходит в другое русло, уходила.

Нардеп расплакалась во время голосования за правку

— И финальный вопрос. Вашего мужа связывают с олигархом Павлом Фуксом. Как тесно они общаются?

— Он не связан. Они не общаются. То, что они знакомы — да, еще со времен жизни в России. Меня также связывают с Фуксом, но ничего общего с ним я не имею, как и супруг, нет общего бизнеса. Видела его один раз в жизни, случайно.

Мы встретились на вечеринке, еще подошла, мне сказали, что это Паша Фукс. Я ему еще говорю: “Павел, вы меня там спонсировали, мне рассказывают. Вы об этом знаете?”. Смешная была ситуация, посмеялись, мы с ним не в контакте.

— Вы к нему негативно настроены?

— Я его не знаю, как могу к нему быть настроена?

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