"Иногда лучше молчать": Тука рассказал, как Путин опозорился с заявлением о Донбассе

Президент России Владимир Путин регулярно заявляет, что на Донбассе может повториться "резня в Сребренице". Однако он забыл, что РФ активно поддерживала инициаторов этой резни.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя итоги переговоров "нормандской четверки".

"Очень показательно – Путин за последнее время трижды применял это сравнение. Но с моей точки зрения, российские пропагандисты ему подбросили этот тезис довольно неудачно", – заявил Тука.

Он напомнил, что Сребреница – это небольшой городок в Боснии, куда во время войны на Балканах зашли сербы и уничтожили более 8 тысяч гражданского населения, преимущественно боснийцев-мусульман.

"Когда состоялся международный трибунал в Гааге по этому поводу, который приговорил генерала Младича к пожизненному заключению, Россия была единственной страной в Совбезе ООН, которая наложила вето на резолюцию относительно признания геноцидом этих действий. Кроме того, на сегодняшний день на территории РФ действуют "общества друзей Слободана Милошевича", "общества поддержки сербского братства" и другие квазиобщественные объединения, действия которых направлены именно на поддержку и реабилитацию действий сербов в Сребренице", – сказал бывший замминистра.

"Сейчас, когда Путин начинает заявлять, что украинцы сделают то же, что сделали "братушки-сербы" в Боснии, это выглядит довольно странно. Иногда лучше молчать, чем что-нибудь говорить", – добавил он.

ukrainianwall.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Париже у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

Российский лидер утверждает, что в случае передачи Киеву неподконтрольного участка границы, на Донбассе якобы начнутся расправы над мирным населением.

Путин заявил, что Украина не восстановит контроль над границей до тех пор, пока не проведет на Донбассе выборы. Зеленский же подчеркнул, что никогда не пойдет на такие условия.

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