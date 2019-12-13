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13 декабря • обновлено в 20:38
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"Иногда лучше молчать": Тука рассказал, как Путин опозорился с заявлением о Донбассе

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Президент России Владимир Путин регулярно заявляет, что на Донбассе может повториться "резня в Сребренице". Однако он забыл, что РФ активно поддерживала инициаторов этой резни.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя итоги переговоров "нормандской четверки".

"Очень показательно – Путин за последнее время трижды применял это сравнение. Но с моей точки зрения, российские пропагандисты ему подбросили этот тезис довольно неудачно", – заявил Тука.

Он напомнил, что Сребреница – это небольшой городок в Боснии, куда во время войны на Балканах зашли сербы и уничтожили более 8 тысяч гражданского населения, преимущественно боснийцев-мусульман.

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"Когда состоялся международный трибунал в Гааге по этому поводу, который приговорил генерала Младича к пожизненному заключению, Россия была единственной страной в Совбезе ООН, которая наложила вето на резолюцию относительно признания геноцидом этих действий. Кроме того, на сегодняшний день на территории РФ действуют "общества друзей Слободана Милошевича", "общества поддержки сербского братства" и другие квазиобщественные объединения, действия которых направлены именно на поддержку и реабилитацию действий сербов в Сребренице", – сказал бывший замминистра.

"Сейчас, когда Путин начинает заявлять, что украинцы сделают то же, что сделали "братушки-сербы" в Боснии, это выглядит довольно странно. Иногда лучше молчать, чем что-нибудь говорить", – добавил он.

"Иногда лучше молчать": Тука рассказал, как Путин опозорился с заявлением о Донбассе

ukrainianwall.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Париже у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

  • Российский лидер утверждает, что в случае передачи Киеву неподконтрольного участка границы, на Донбассе якобы начнутся расправы над мирным населением.

  • Путин заявил, что Украина не восстановит контроль над границей до тех пор, пока не проведет на Донбассе выборы. Зеленский же подчеркнул, что никогда не пойдет на такие условия.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Георгий Тука
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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