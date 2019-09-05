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5 сентября • обновлено в 07:35
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Закон про импичмент: что может грозить Зеленскому

1.7т Читать материал на украинском

Законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины будет внесен на рассмотрение Верховной Рады на будущей неделе.

Его автор Владимир Зеленский. Он отдельно прописывает процедуру отстранения от власти главы государства и в идеале может стать основой для будущих громких дел. В чем суть разбирался OBOZREVATEL.

Что изменится

  • Четко прописывается процедура импичмента президента. Кто, как и при каком условии может отправить его в отставку досрочно;

  • Основание для начала — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;

  • Она расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

  • После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;

  • Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

  • Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.

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Как и кого коснется?

  • Непосредственно президента;

  • Главная цель закона — снять с главы государства фактическую неприкосновенность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Что было раньше?

  • Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который должен был ликвидировать правовую коллизию в украинских законах. Но президент Владимир Зеленский наложил на него вето;

  • Дело в том, что в украинском законодательстве четко не была прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента.

  • С одной стороны, такая возможность указана в статье 111 Конституции. Там написано, что вопрос досрочной отставки инициируется большинством от конституционного состава парламента (226 нардепов и более).

  • Для этого создается специальная временная следственная комиссия, которая и определяет вину президента. В нее входят как нардепы, так и следователи вместе со спецпрокурором.

  • “Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава (более 300 нардепов), после проверки Конституционным Судом и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования, а также рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления”, — сказано в статье.

  • Несмотря на это, все процедурные моменты упираются в закон "О Регламенте Верховной Рады". Там сказано, что процесс основывается не только на 111 статье, но и на статье 85, а также законе о временных следственных комиссиях.

  • Проблема в том, что сейчас этого закона нет, ведь предыдущую его редакцию Конституционный Суд признал незаконной еще в 2009 году.

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Это хорошо или нет?

Безусловно, закон об импичменте президента — один из важных механизмов защиты от возможной узурпации власти. Во многих демократических странах существует четкий механизм отставки главы государства в случае нарушения закона.

Учитывая, что закон про импичмент — одно из главных предвыборных обещаний Зеленского, голосование в Верховной Раде должно пройти без особых проблем.

Из минусов закона — сложность процедуры отставки. Чтобы отправить в отставку гаранта нужно сделать огромное количество юридических шагов. Подготовить обращение, аргументировать его, создать специальную комиссию и так далее.

Логично предположить, что для успешного импичмента президента против него должна быть настроена практически вся Верховная Рада. Ведь финальное решение об отставке голосует более чем 300 народных депутатов. А это серьезный политический шаг.

OBOZREVATEL продолжает рассказывать о "Реформах Зеленского", их позитивных сторонах и рисках. Подробнее о том, как нашу жизнь хочет изменить новая власть, читайте здесь.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
импичмент Верховная Рада Украины президент
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70rus xxx
70rus xxx
Не надоело людям лапшу вешать,кто импичмент обьявит,95 квартал?
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