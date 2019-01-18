Идеальный сценарий Путина для Украины: чего он добивается

Российский президент Владимир Путин надеется и обязан делать все возможное для того, чтобы добиться поражения Порошенко

Проблема Украины не в том, что она недостаточно изменилась. А в том, что она изменилась слишком много и слишком быстро, тем самым повышая ожидания населения, подрывая уже существующие модели поведения, создавая неопределенность, и тем самым увеличивая популярность популистов, которые утверждают, что возвращение к старым временам чрезвычайно важно, пишет американский историк Александр Мотыль для Главком.

На самом деле, Украина изменилась больше за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия после обретения независимости в 1991 году. Рассмотрим следующие восемь впечатляющих достижений:

Украина построила высококонкурентную армию и военно-промышленный комплекс и остановила российскую агрессию на юго-востоке, что стало замечательным достижением в связи с тем, что в 2014 году Украина имела около 6000 боеспособных солдат.

Порошенко

Украина решительно двигалась к интеграции с Западом и миром, поскольку торговля с Россией резко упала, а прямые иностранные инвестиции, многие из которых - китайские, выросли. Украина уже не является периферией России, особенно потому, что ценообразование на газ было рационализировано, а зависимость Украины от прямого импорта российского газа резко упала.

За последние несколько лет экономика Украины выросла примерно на 3,5%. Сельское хозяйство и ИТ процветают. Инвестиции в альтернативные источники энергии растут (прогнозируется, что возобновляемые источники энергии составят 25% украинской энергетики в 2035 году), даже если Украина определила несколько огромных газовых месторождений, которые могли бы сделать ее экспортером энергии в течение десятилетия. Миллиарды были направлены на ремонт и расширение инфраструктуры. Банковская система постепенно восстанавливается, и в целом, достигнута макроэкономическая стабильность.

Местная власть получила больше полномочий и значительных ресурсов. Между тем местная общественная активность продолжается, иногда приводя к сопротивлению со стороны местных деятелей власти, обычно становится источником видимых изменений. Необходимая реформа в настоящее время реструктуризирует устаревшую систему здравоохранения Украины, даже если украинцы жалуются на то, что реформа является ошибочной.

Образование реформировалось на всех уровнях; университеты и колледжи получили большую автономию. Украинский язык и культура в настоящее время переживают возрождение, вроде золотых 1920-х. Книгоиздания быстро расширяется, кинематографическая индустрия возрождается, искусство, музыка, танец и театр - как традиционные, так и авангардные - настолько же инновационные, как и что-либо на Западе.

Украинская Православная Церковь стала автономной, тем самым укрепив отход страны от России. Поскольку экзархи и прихода церкви, которые подчиняются Москве, все чаще покидают корабль, темпы перехода будут расти после достижения определенного переломного момента.

Путин

Были сделаны важные шаги для пресечения коррупции. Все чиновники должны раскрыть свои активы. Создано Антикоррупционное агентство и украинский эквивалент ФБР. Антикоррупционный суд приступил к работе. Бизнесмены признаются, что в Украине стало легче вести бизнес.

Украине удалось сохранить активную, хотя и несовершенной демократии, с оживленной прессой, отражающий все мысли, сильное гражданское общество и общепринятые демократические институты и процедуры. Крайне левые и крайне права - это незначительные явления в Украине, совсем не похожи на их эквиваленты в таких устоявшихся демократиях, как Великобритания, Франция, Германия, Австрия и Нидерланды. Антисемитизм также незначителен.

Парадоксально, но, несмотря на такие впечатляющие и явные изменения, большинство украинцев настаивают на том, что "ничего не изменилось" и что страна движется в "неправильном направлении". Эти мысли противоречивы, ведь если ничего не изменилось, Украина не может двигаться в неправильном направлении, но они отражают широко распространенную украинскую нетерпимость, подкормленную чрезмерными ожиданиями после революции 2014 года. На самом деле, "все изменилось" и страна движется в "правильном направлении".

По понятным причинам украинцы хотят жить так, как западные европейцы - не завтра, не послезавтра, а сегодня. Естественно, что этого не произошло по той простой причине, что это невозможно. В конце концов, единственный способ заставить Украину приблизиться к Западной Европы - продолжать вводить чрезвычайно болезненные реформы. Это было сделано - и это было болезненно, поскольку украинцы пытаются свести концы с концами, а повышение цен на газ сократило их зарплату. В то же время, похоже, олигархи почти не пострадали (на самом деле, война с Россией существенно уменьшила их активы), коррупция остается проблемой, а политики, ответственные за массовые кражи эпохи Януковича, либо бежали, либо остались без наказания.

Неудивительно, что популистские призывы не лишены резонанса и могут повлиять на результат будущих выборов. Президент Петр Порошенко заслуживает победы на президентских выборах в марте, но, наверное, этого не произойдет, поскольку люди считают ответственным за тот факт, что "ничего не изменилось" и Украина движется в "неправильном направлении". Юлия Тимошенко, пылкий бывший премьер-министр, соорганизатор Оранжевой революции и политический заключенный при режиме Януковича, возглавляет популистов, обещая вернуть реформы и ввести "социальную справедливость". Она является лидером всех опросов. Второй в большинстве опросов - актер Владимир Зеленский, который поднялся к славе благодаря телевизионному освещению, которое он получил, играя обычного гражданина, который становится реформистским президентом Украины. Некоторые опросы показывают, что он обойдет Тимошенко во втором туре.

Победа Порошенко означала бы продолжение позитивных тенденций в Украине. Победа Тимошенко может быть дестабилизирующей, особенно если она решит атаковать политическую элиту и искать скорого соглашения с Россией. Победа Зеленского может изменить "все", особенно если он примет некомпетентной политику, которая позволит олигархам восстановить контроль над экономикой, поднимет инфляцию, повысив зарплаты и пенсии, и позволит российское вторжение, пренебрегая безопасностью и обороной.

Неудивительно, что российский президент Владимир Путин надеется и обязан делать все возможное для того, чтобы добиться поражения Порошенко, который может быть лучшей причиной для переизбрания действующего президента. Тимошенко подошла бы лучше, чем Порошенко для Путина, но, будучи непредсказуемой, могла бы быть причиной для беспокойства. Победа Зеленского была бы желанным сценарием для Путина.

По иронии судьбы, из-за неспособности признать, что на самом деле все изменилось, украинцы могут попасть к худшему из всех возможных миров - возвращение в прежнее состояние и в объятия России.

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