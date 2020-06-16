Друзья, как-то по краю нашего информационного поля прошли перед выходными две новости, а зря. Новости как раз из того разряда, что просто обязательно откупорить пару бутылок шампанского. В Мордоре, я уверен, на них внимание как раз обратили достаточное. И был там, как сказано в Писании "Плач и скрежет зубовный". Ну а нас опять наверняка назвали коварными врагами и пособниками американцев. Ну и славненько...

Итак, Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности для Украины на 250 миллионов долларов. Что это значит? Во-первых, мы остаемся в фокусе внимания США и там прекрасно понимают важность поддержки Украины именно в вопросах обороны. В контексте российской агрессии, Америка называет вещи своими именами. Во-вторых, это решение говорит о признании США успешного реформирования сектора безопасности и обороны. В пакет помощи входят приспособления для наблюдения за противником, контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, комплексы для обеспечения кибербезопасности и противодействию российской пропаганде.

Еще важный момент в пакете помощи - поддержка военно-морских сил Украины для гарантирования стабильности и безопасности в Азовско-Черноморском регионе. Так что Украина остается для США стратегическим партнером. И эта помощь лучшее доказательства этого статуса наших отношений. США наш союзник - без вопросов.

Вторая новость из этого же направления, не менее важная. Украина получила статус участника программы расширенных возможностей НАТО. Такое решение принял Совет Североатлантического Альянса. Это последняя ступенька перед вступлением в НАТО. Ряд европейских государств даже считает такой статус достаточным и на нем остановились. Но наша стратегическая цель - вступление в НАТО. Так записано в Конституции. И мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении. Программа расширенных возможностей действительно дает массу вариантов развития сотрудничества в индивидуальной программе. Это не только совместные учения, но и деступ к разведданным и аналитическим внутренним материалам Альянса. Таких партнеров у НАТО всего шесть: Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. Теперь и Украина. Вот такие две мегапозитивные новости.

Конечно, крики "Зрада" продаются лучше, но тут двойной успех на нашем стратегическом курсе в НАТО и военном партнерстве с США. И, кстати, Зеленский модерировал и курировал эти процессы. Так что никакой смены курса и уступок Кремлю. Не зря они уже называют его националистом. Запоребрик в ярости скрипит оставшимися после встречи с ВСУ зубками. И нет приятнее звука под Луной...

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