"Хочу слышать это на дебатах": Ляшко обратился к Порошенко и Зеленскому. Видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед их предстоящими дебатами из-за повышения для населения тарифов на газ.

Соответствующий ролик появился на странице политика в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нафтогаз" объявил, что с 1 мая цена на газ за тысячу кубов составит 10 тыс. грн. У меня вопрос к Порошенко и Зеленскому. Что вы, уважаемые кандидаты, сделаете для того, чтобы украинцы имели возможность заплатить такую цену за газ? Какие ваши шаги, чтобы спасти от коллапса ЖКХ?" – заявил он.

Олег Ляшко Скриншот из видео

По словам Ляшко, каждая третья семья в Украине не может оплатить коммуналку из-за неподъемных цен. Выборы политик назвал "виртуальными" и отметил, что "анализы с баночками людям не нужны".

"Миллионы людей ждут ответа, как им заплатить за эту проклятую коммуналку? Как прожить? Как прокормить семью? Я хочу и уверен, что и украинцы хотят услышать эти ответы на предстоящих дебатах. Надеюсь, мы это увидим", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что не поддержит ни одного из кандидатов – Петра Порошенко или Владимира Зеленского – во втором туре выборов президента.

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