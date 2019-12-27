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27 декабря • обновлено в 14:21
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"Херсон был Россией!" Оккупанты Крыма разозлились из-за спора о "русском Причерноморье"

2.6т
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Сенаторы от аннексированного Россией Крыма резко отреагировали на слова мэра Херсона Владимира Николаенко, который поспорил с главой РФ Путиным о статусе Причерноморья.

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что "украинские чиновники "абсолютно не уважают свою историю", а пытаясь острить, постоянно говорят глупости". Об этом сообщает "РБК".

"Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Тогда как раз все эти земли вместе с полуостровом были приняты в состав РФ", – высказался он.

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Мэр Херсона резко ответил на амбиции Путина

Мэр Херсона резко ответил на амбиции Путина

По его словам, Херсон и другие города строил создатель Черноморского военного флота, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин и российская армия.

"Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины – это 100%. Наши предки все это создавали, а эти все разрушают", – разозлился словами Николаенко Цеков.

Сенатор также добавил, мол, до подписания Екатериной II указа, земли, на которых располагается Херсон, относились к Крымскому ханству, а не к Украине.

"Самое главное, о чем мэр Херсона просто не имеет права забывать, состязаясь в знании истории с президентом РФ, так это о милости государыни Екатерины Великой, под управлением которой в том числе пребывали его предки", – со своей стороны съязвила еще один сенатор, член комитета Совета РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Она подчеркнула, что дата подписания указа Екатерины ІІ – 19 апреля 1783 года – даже включена в перечень памятных дат России. И цинично назвала это "данью признательности величественной российской императрице".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему был? Будет)
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Козлы что в РФ что в Украине на должностях
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
На свиномойве слово "город" звучит как "мисто". Именно поэтому названия "украинских" городов звучат: Ужгород, Старгород, Миргород, Болград, Вышгород, Городок, Городище, Красноград.
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