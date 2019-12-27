"Херсон был Россией!" Оккупанты Крыма разозлились из-за спора о "русском Причерноморье"

Сенаторы от аннексированного Россией Крыма резко отреагировали на слова мэра Херсона Владимира Николаенко, который поспорил с главой РФ Путиным о статусе Причерноморья.

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что "украинские чиновники "абсолютно не уважают свою историю", а пытаясь острить, постоянно говорят глупости". Об этом сообщает "РБК".

"Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Тогда как раз все эти земли вместе с полуостровом были приняты в состав РФ", – высказался он.

Мэр Херсона резко ответил на амбиции Путина

По его словам, Херсон и другие города строил создатель Черноморского военного флота, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин и российская армия.

"Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины – это 100%. Наши предки все это создавали, а эти все разрушают", – разозлился словами Николаенко Цеков.

Сенатор также добавил, мол, до подписания Екатериной II указа, земли, на которых располагается Херсон, относились к Крымскому ханству, а не к Украине.

"Самое главное, о чем мэр Херсона просто не имеет права забывать, состязаясь в знании истории с президентом РФ, так это о милости государыни Екатерины Великой, под управлением которой в том числе пребывали его предки", – со своей стороны съязвила еще один сенатор, член комитета Совета РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Она подчеркнула, что дата подписания указа Екатерины ІІ – 19 апреля 1783 года – даже включена в перечень памятных дат России. И цинично назвала это "данью признательности величественной российской императрице".

Как писал OBOZREVATEL:

На пресс-конференции в Москве 19 декабря Владимир Путин назвал "все Причерноморья, западные земли русские" "исконно русскими территориями, которые в Украине вообще никогда не имели никакого отношения", и пообещал разобраться с этим.

Мэр Харькова Владимир Николаенко резко ответил на амбиции Путина, заявив, что "исконные русские территории – это болота под Москвой!".

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