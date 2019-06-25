Гриценко снялся в ролике с "Зеленским" и "Путиным"

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко снялся в предвыборном ролике вместе с людьми, которые похожи на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина.

Видео было опубликовано на официальной странице политика в Facebook.

"У нас нет права на ошибку. Время компетентных и ответственных решений. Вместе - победим!" – говорится в сообщении.

На видео показано, как люди похожие на Путина и Зеленского играют в шахматы. В решающий момент к "Зеленскому" подходит Гриценко, в результате чего "Путин" проигрывает.

"У нас нет права на ошибку. Каждый ход может стать последним. Мы должны объединиться, должны принять правильное решение, должны победить!" – звучит текст в ролике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко призвал украинского президента "показать зубы" ПАСЕ в связи с ситуацией вокруг России.

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