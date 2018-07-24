Гриценко рассказал, как Порошенко встал на сторону контрабандистов

Ветирование закона Украины о повышении ответственности за экспорт из страны леса-кругляка было решением, недостойным президента.

Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Эта позиция не достойна того, чтобы так действовал президент. Я бы на его месте так не действовал", - сказал он.

По словам Гриценко, "экспорт леса-кругляка – это фактически, во-первых, уничтожение экологии, а тем более когда контрабанда, то вообще безбашенная, второе – это подрыв мебельной, деревообрабатывающей, картонно-бумажной и других отраслей промышленности. Это рабочие места там, а не у нас".

Как убежден политик, леса для Украины – "это аура жизни". "Но президент сказал: "Нет". То есть по факту он становится на сторону контрабандистов. Они аплодируют. Других пояснений быть не может", - подчеркнул он.

В этом контексте Гриценко заметил, что апелляция к "лоббистским схемам" не имеет под собой никаких оснований. "У тебя есть представитель президента в парламенте, у тебя есть наибольшая фракция, у тебя есть коалиция. Не давайте голосов, если там лоббистские схемы. Вы доминируете в комитетах. Поэтому это всё понты для приезжих, а на самом деле уши лоббизма торчат", - заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. "(Закон) готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента", - сказано в сообщении на сайте Рады.