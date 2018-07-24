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Гриценко рассказал, как Порошенко встал на сторону контрабандистов

2.5тЧитать новость на украинском

Ветирование закона Украины о повышении ответственности за экспорт из страны леса-кругляка было решением, недостойным президента.

Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Эта позиция не достойна того, чтобы так действовал президент. Я бы на его месте так не действовал", - сказал он.

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По словам Гриценко, "экспорт леса-кругляка – это фактически, во-первых, уничтожение экологии, а тем более когда контрабанда, то вообще безбашенная, второе – это подрыв мебельной, деревообрабатывающей, картонно-бумажной и других отраслей промышленности. Это рабочие места там, а не у нас".

Как убежден политик, леса для Украины – "это аура жизни". "Но президент сказал: "Нет". То есть по факту он становится на сторону контрабандистов. Они аплодируют. Других пояснений быть не может", - подчеркнул он.

В этом контексте Гриценко заметил, что апелляция к "лоббистским схемам" не имеет под собой никаких оснований. "У тебя есть представитель президента в парламенте, у тебя есть наибольшая фракция, у тебя есть коалиция. Не давайте голосов, если там лоббистские схемы. Вы доминируете в комитетах. Поэтому это всё понты для приезжих, а на самом деле уши лоббизма торчат", - заявил он.

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Как писал OBOZREVATEL, 23 июля президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. "(Закон) готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента", - сказано в сообщении на сайте Рады.

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Темы
Вырубка леса в УкраинеМораторий на экспорт леса
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Gordon Yury
Gordon Yury
І щоб ми робили без пана Гриценка? Хто б це нам очі відкрив на те, що твориться в кулуарах великої політики? А як би не було виборів, то ми б і не здогадувались про існування правдолюба-політика. Все ж так чорний піар - велика сила, хоч останнім часом все менше людей на нього ведеться. Більшість вже чекає розмов про те, що Порошенко зробив щось корисне, а якщо мене вибрати, то я продовжу йго справу і зроблю ще краще. Але ламати - не будувати...
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Ой, и кто же это говорит о воровстве? Аа... Это тот самый Гриценко. И не краснеет. Почему же он не говорит о том, что Порошенко вернул закон на доработку, где он требует усилить закон и убрать лазейки, которые некоторые депутаты смогли пропихнуть между первым и вторым чтением.
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