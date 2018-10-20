Гриценко рассказал, как относится к Юрию Бойко и Илье Киве

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко исключил возможное политическое объединение с лидером партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Социалистической партии Ильей Кивой.

"Оппозиции разные. Например, передо мной тут в студии сидел Юрий Бойко. С ними не объединимся точно. У нас противоположные взгляды на многие вопросы", - заявил Гриценко в эфире NewsOne.

"После вас будет Илья Кива. Как насчет социалистов?" - спросил его ведущий.

"Тем более. А какой он социалист? Не комментирую", - ответил Гриценко.

"Ну, он глава Социалистической партии", - отметил ведущий.

"Я просто слышал некоторые выражения этого товарища – лучше промолчу", - заявил Гриценко.

По его словам, он готов объединяться с партиями "Самопомич", "Сила людей", "Демократический альянс", "Европейская партия Украины", "Народный контроль", "Хвиля" Виктора Чумака и отдельными личностями, такими как Роман Безсмертный.

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