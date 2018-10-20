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Гриценко рассказал, как относится к Юрию Бойко и Илье Киве

17.5тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко исключил возможное политическое объединение с лидером партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Социалистической партии Ильей Кивой.

"Оппозиции разные. Например, передо мной тут в студии сидел Юрий Бойко. С ними не объединимся точно. У нас противоположные взгляды на многие вопросы", - заявил Гриценко в эфире NewsOne.

"После вас будет Илья Кива. Как насчет социалистов?" - спросил его ведущий.

"Тем более. А какой он социалист? Не комментирую", - ответил Гриценко.

"Ну, он глава Социалистической партии", - отметил ведущий.

"Я просто слышал некоторые выражения этого товарища – лучше промолчу", - заявил Гриценко.

По его словам, он готов объединяться с партиями "Самопомич", "Сила людей", "Демократический альянс", "Европейская партия Украины", "Народный контроль", "Хвиля" Виктора Чумака и отдельными личностями, такими как Роман Безсмертный.

Читайте также на OBOZREVATEL, что Гриценко заявил по поводу взаимоотношений с народным депутатом Виктором Балогой.

Персона
Анатолий Гриценко
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Velgach Joze
Velgach Joze
Да, от названного "социалиста", даже ряженные в этот блок от власти разбегутся. Это метод уничтожения оппонентских движений.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Нормальный выбор серьёзного человека. А повизгивание и похрюкивание Махал Махалыча он может засунуть себе в задний проход.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как такой подонок может относиться к другим подонкам? Конечно - с любовью и скотским восторгом! Эдакое братство негодяев!!!
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