Гриценко рассказал, как накажет Порошенко

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд.

Об этом Гриценко заявил в передаче "HARD с Влащенко" на канале ZIK 9 июля, а также в передаче "Большой вечер" на NEWSONE.

Так, комментируя высказывание журналистки Натальи Влащенко, что за "последние 25 лет президентами становились только те, кто давал гарантии предшественникам", Анатолий Гриценко, который собирается баллотироваться на ближайших выборах президента Украины, заявил, что гарантирует Порошенко суд.

"Порошенко пойдет под суд. Вот это я ему гарантирую", - отметил политик.

В передаче "Большой вечер" Гриценко дал разъяснения и упомянул также сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича.

"В одном из эфиров меня спросили, гарантируя ли я президенту безопасность. То есть чтобы он тихонько отошел, как президент Зимбабве, ему там дали 10 миллионов долларов в год, только чтобы он отошел. Я сказал, что я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд", - заявил лидер "Гражданской позиции".

"Я повторяю: пусть Петр Алексеевич знает, что там, где он нарушил закон, где его преступная деятельность и преступная бездеятельность причинила стране тяжкие последствия, то он без ответственности не пойдет никуда. И это не вопрос фамилии Порошенко. Та же история и Янукович, по которому уже идет суд. И он не избежит ответственности", - добавил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.