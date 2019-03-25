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Гриценко: мы сформируем план действий по членству в НАТО и будем его выполнять

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Несмотря на неготовность Альянса предоставить Украине план действий по членству в НАТО, страна должна выполнить этот план без его формального предоставления.

Об этом заявил кандидат в президенты Анатолий Гриценко в комментарии "Европейской правде", сообщили в пресс-службе политика.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

"ПДЧ нужен нам, а не Брюсселю. Чтобы поднять стандарты во всех сферах, из которых военная – это лишь 20% усилий, остальные – справедливое судопроизводство, честные прозрачные выборы, защищенная собственность и равные возможности в экономике. Мы сформируем ПДЧ сами и сами будем его выполнять", – отметил Гриценко.

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Он добавил, что Украина должна при этом показать подробный результат. "Брюссель поставим в известность, и затем продемонстрируем результат, украинцам прежде всего и натовцам также", – отметил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал легализовать огнестрельное оружие в Украине и подписал меморандум с Украинской ассоциацией владельцев оружия.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ради бога...попутного ветра в попу...быстрее сдохните...животные
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