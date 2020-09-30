Госбюджет, прогулы нардепов и 'беби-боксы': в Раде запланировали ряд решений

В среду, 30 сентября, пройдет заседание Верховной Рады, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов. На повестке дня, в частности, – внесение изменений в Избирательный кодекс из-за COVID-19 и изменения в Госбюджет.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомится с законопроектами, которые рассмотрит парламент.

Изменения в Госбюджет. Законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год предусматривает механизм погашения налоговых долгов "Укрнафты", выплату бюджетной компенсации для "Нафтогаза" за выполнение спецобязательств по продаже газа по нерыночным тарифам для нужд населения. В специальный фонд государственного бюджета предлагают перевести налоговый долг "Укрнафты" в размере 30,35 млрд. Эти деньги используют для того, чтобы выплатить "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за то, что голубое топливо населению продавали по специальным тарифам.

Изменения в Избирательный кодекс. Нардепы предлагают изменить избирательный кодекс из-за COVID-19 законопроектом № 4117. Он запрещает нахождение лиц в помещениях для голосования без респираторов или защитных масок. Члены избирательной комиссии в день голосования, кроме маски обязаны иметь защитный щиток или очки, а также рукавички. А в случае голосования по месту жительства – члены выездной комиссии должны иметь спецкостюмы.

"Беби-боксы". Во втором чтении рассмотрят законопроект №3006а. Боксы ввели еще в 2018 году, но недавно заменили денежными выплатами.

О прогульщиках в Раде. Парламент также рассмотрит проект закона о внесении изменений в Регламент Рады, закона Украины "О статусе народного депутата Украины", закона "О комитетах Верховной Рады Украины" по причинам отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов парламента.

Непризнание выборов в Крыму. Рада рассмотрит проект постановления №4109 о заявлении парламента относительно непризнания легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Преступления против журналистов. На повестке дня также проект закона №3633 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты под государственные гарантии.