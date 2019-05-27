"Горячий привет" Зеленскому: Портников разгромил план референдума в Украине

Пример референдума в Великобритании и ее выхода из Европейского союза (Брексит) может послужить иллюстрацией того, почему не все политические вопросы должны выноситься на обсуждения народа.

Такую точку зрения высказал украинский журналист Виталий Портников в колонке на сайте "Буквы". Он напомнил, что проведение опроса среди британцев инициировал премьер-министр Дэвид Кэмерон, ушедший потом в отставку.

Он оставил всю ответственность на правительстве Терезы Мэй, которая получила его должность, но также собралась уходить из политики.

"И эта история – горячий привет приверженцам "народовластия" в самой Украине – президенту Владимиру Зеленскому и его окружению. Можно, конечно, устраивать референдумы в уверенности, что избиратель позволит себя использовать для удовлетворения твоих политических амбиций – но вот только нет никакой уверенности, что в странах даже с зачатками демократии настроения избирателей легко прогнозируемы", – выразил свою точку зрения Портников.

По его мнению, референдум может быть достаточно опасным явлением, поскольку население большинства стран не готово нести ответственность за сделанный выбор и может быть политически несознательными.

"Избрание президентом Украины Владимира Зеленского – это ведь тоже Брексит, только наш, отечественный. Это наш избиратель проголосовал за надежду, чтобы ему одновременно снижали тарифы, повышали зарплату и давали в долг. Чтобы Россия окончила войну, а мы ничем не поступились и чувствовали себя победителями. Чтобы человек без политического опыта, программы, команды и понимания ситуации совершил чудо", – написал Портников.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Речь идет о достижении мирных договоренностей.

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