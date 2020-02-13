"Город-сад": Зеленский придумал план по переселенцам из Крыма

В четверг, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим представителем в Крыму Антоном Корниевичем и его заместителями проблемы украинцев на оккупированном полуострове.

Зеленский рассказал о планах по строительству городка для переселенцев в Херсонской области, хаба для комфортного пересечения КПВВ и упрощении процедуры обучения детей с оккупированных территорий в украинских высших учебных заведениях, сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что хочет получать информацию о ситуации на полуострове непосредственно от людей, которые там пребывают.

Зеленский встретился со своим представителем в Крыму Сайт Офиса президента

По его словам, в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Он подчеркнул, что для этого со стороны представителей на полуострове необходимы коммуникация и контроль.

Кроме того, отметил президент, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ. Там собираются построить качественные дороги и обеспечить транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", – отметил президент.

Зеленский встретился со своим представителем в Крыму Сайт Офиса президента

Зеленский акцентировал на важности реализации программы, которая упростит процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских высших учебных заведениях.

"Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности поступить в любой вуз", – отметил глава государства.

Также президент поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение и представление Украины на международных площадках.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кабинет министров Украины рассматривает идею переписи населения Донбасса и аннексированного Крыма с помощью спутника.

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