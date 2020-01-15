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15 января • обновлено в 21:31
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"Зеленский может подписать в любую минуту": стало известно о заявлении Гончарука об отставке

18.1т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке, сообщил Telegram-канал "Легитимный", близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Соответствующий пост появился в сети в среду, 15 января. Авторы канала ссылаются на собственный источник в ОП.

В тексте сказано, что заявление об увольнении президент Владимир Зеленский "может подписать в любую минуту", однако, вероятнее всего, 15 января этого не произойдет.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

today.ua

"Все будут ожидать продолжение "слива" прослушки обсуждения Гончаруком президента и государственных дел", – сказано в сообщении. Прослушка якобы была установлена в Кабинете министров.

"Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его", – написали в "Легитимном".

 

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в сети появились аудио разговоров якобы Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Они обсуждали курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Если верить опубликованным материалам, то премьер отличился несколькими громкими заявлениями. Он якобы говорил, в частности, о том, что Зеленский мало что понимает в экономике.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины политика
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
тупая позорная колониальная либерасня, которая может только воровать себе премии с госбюджета..
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1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Правду говорил!
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1
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Я не знаю який він фахівець, але справжні чоловіки так себе не ведуть.
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2
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