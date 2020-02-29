Главная Новости
29 февраля • обновлено в 08:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Гончарук подал Зеленскому новое прошение об отставке: СМИ узнали причину

3.2т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, якобы во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

На этот раз Гончарук настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу, сообщает издание "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

volynnews.com

Премьер якобы раздражен тем, что в СМИ обсуждают кандидатуры для его возможной замены. Кроме того, издание пишет, что после назначения Андрея Ермака на должность главы Офиса президента позиции Гончарука значительно ослабли.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги