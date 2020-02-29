Гончарук подал Зеленскому новое прошение об отставке: СМИ узнали причину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, якобы во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

На этот раз Гончарук настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу, сообщает издание "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

Алексей Гончарук volynnews.com

Премьер якобы раздражен тем, что в СМИ обсуждают кандидатуры для его возможной замены. Кроме того, издание пишет, что после назначения Андрея Ермака на должность главы Офиса президента позиции Гончарука значительно ослабли.

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