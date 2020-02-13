Юный Гончарук засветился на ТВ-шоу: СМИ посчитали, сколько он мог заработать

СМИ выяснили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который в 2012 году засветился в ток-шоу на телевидении и на митинге обманутых вкладчиков, мог заработать за такую "работу" около 120 гривень ($15).

Обнародовало цифры издание "Вести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, менеджер по кадрам телеканала "СТБ", на котором в 2012 году выходила программа Пальчевского "Про життя", где Гончарук был статистом, заявил, что в то время за массовку в шоу людям платили около 50 гривень за передачу и 100 гривень за полный день работы. По курсу 2012 года нынешний премьер за передачу получил около $6.

СМИ посчитали, сколько Гончарук мог заработать на ТВ-шоу Скриншот из видео

Отмечается, что неизвестно, был ли Гончарук на митинге вкладчиков в массовке, или действительно боролся за свои имущественные права. Хотя в его декларации нет данных о приобретении квартиры в тот период и даже сейчас он продолжает снимать жилье.

Если нынешний чиновник все же пришел на митинг за деньги, то мог получить около 60 гривень – это $7,5. За более активное участие (например, комментарии журналистам), доплачивали отдельно – это еще 30-40 гривень (еще $5). Всего это $12,5.

Следовательно, за июнь 2012 года только за участие в шоу и в митинге Гончарук мог получить около 120 гривень ($15). За эти деньги в то время нынешний премьер мог купить хороший четырехзвездочный коньяк или полтора килограмма российского сыра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выглядел 13 лет назад. На снимке видно, что тогда у него были длинные волосы и он предпочитал носить джинсовые костюмы с кроссовками.

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