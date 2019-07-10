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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Голос" Вакарчука проходит в Раду: появились итоги нового опроса

5.2т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют итоги нового социологического опроса группы "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI), который был проведен с 13 по 23 июня.

Так, если бы выборы в парламент состоялись в начале июля, то голоса избирателей, которые определились с симпатиями и точно пойдут на выборы, распределились бы таким образом:

Выборы в Раду

Выборы в Раду

"РБК-Украина"

Новости
Кого украинцы видят новым премьером после выборов: появились данные опроса

  • "Слуга народа" – 50%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%;

  • "Голос" Святослава Вакарчука – 8%;

  • "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7%;

  • ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 6%;

  • "Сила и честь" Игоря Смешко – 4%;

  • "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 1%.

В ходе исследования было опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

"Голос" Вакарчука проходит в Раду: появились итоги нового опроса

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежему социологическому опросу КМИС, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос"
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