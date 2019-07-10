"Голос" Вакарчука проходит в Раду: появились итоги нового опроса

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют итоги нового социологического опроса группы "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI), который был проведен с 13 по 23 июня.

Так, если бы выборы в парламент состоялись в начале июля, то голоса избирателей, которые определились с симпатиями и точно пойдут на выборы, распределились бы таким образом:

Выборы в Раду "РБК-Украина"

"Слуга народа" – 50%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%;

"Голос" Святослава Вакарчука – 8%;

"Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7%;

ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 6%;

"Сила и честь" Игоря Смешко – 4%;

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 1%.

В ходе исследования было опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежему социологическому опросу КМИС, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!